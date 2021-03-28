العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية تسجل 4.7 مليار جنيه خسائر مجمعة العام الماضي

رنا ممدوح _ قلصت شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، من خسائرها المجمعة خلال عام 2020 لتصل إلى 4.676.370 مليار جنيه، مقابل 5.225.916 مليار جنيه بالعام المقارن 2019.

وتراجعت المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 33.948.858 مليار جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 38.005.373 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 33.196.017 مليار جنيه، مقابل 38.740.561 مليار جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.

وحققت الشركة مجمل ربح نشاط بقيمة 752.840 مليون جنيه، بالعام الماضي، مقابل 735.187 مليون جنيه مجمل خسائر بالعام المقارن 2019.

وتراجعت الخسائر الناتجة عن التشغيل خلال نفس الفترة إلى 1.011.170 مليار جنيه، مقابل 2.424.532 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فتراجعت خسائر العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية إلى 878.539 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل 2.230.574 مليار جنيه بعام 2019.

وانخفضت المبيعات هامشيا خلال نفس الفترة إلى 34.408.655 مليار جنيه، مقابل 34.954.860 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.