مصر إيطاليا تطرح كاي الساحل الشمالي باستثمارات تقترب من 10 مليارات جنيه

بكر بهجت _ تعتزم شركة مصر إيطاليا العقارية استثمار نحو 10 مليارات جنيه في مشروع «كاي الساحل الشمالي» الذي سيتم استئناف العمل به فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بنقل تبعية الأراضي من هيئة التنمية السياحية إلى هيئة المجتمعات العمرانية، بحسب المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، مشيرًا إلى أن مساحة المشروع 200 فدان ويقع بمنطقة رأس الحكمة.

وأضاف العسال في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة تعاقدت على أرض المشروع في عام 2016، ودفعت بالفعل المقدم البالغ 27% من إجمالي قيمة الأرض، ولم يتم بدء العمل به حينها، ومن ثم بدأت الحكومة في إجراءات نقل تبعية الأراضي ومن المقرر أن تستأنف الشركة إطلاق المشروع فور حصولها على التراخيص كافة واستلام الأرض من المجتمعات العمرانية.

الشركة تخطط لتوفير تمويلات بقيمة مليار جنيه عبر المصادر المختلفة

وتابع أن الشركة تنتظر حاليًا انتهاء الهيئة من اجتماعاتها مع مطوري الساحل الشمالي، نظرًا لأن العدد كبير جدًّا، ومن ثم سيتم البدء في إنهاء إجراءات مستثمري رأس الحكمة.

وأوضح أن الشركة بدأت فعليًّا في إعادة المخطط العام الخاص بالمشروع لوجود متطلبات جديدة للعملاء على مستوى الوحدات وأيضًا المشروعات، سواء المساحات الخضراء، أو الطاقة البديلة وبدائل تقليل الاستهلاك واستخدام التكنولوجيا في كل الخدمات المقدمة بالمشروع.

وفي مشروع البوسكو سيتي الذي تقيمه الشركة في مستقبل سيتي، قال العسال إن قيمة ما تم ضخه في المشروع حتى الآن يبلغ 650 مليون جنيه، جزء منها تم توجيهه لأعمال التصميمات، وتخطط الشركة لضخ 500 مليون في أعمال الإنشاءات فور الحصول على القرار الوزاري الذي من المتوقع أن يصدر خلال الفترة القليلة المقبلة.

ضخ 500 مليون جنيه في البوسكو سيتي فور الحصول على القرار الوزاري

وتابع أن الشركة حققت مبيعات بالمشروع تصل إلى نحو مليار جنيه، وذلك خلال إطلاق المشروع، وسيتم البدء في حملة تسويقية جديدة خاصة به خلال الأشهر المقبلة، لافتًا إلى أن الشركة وضعت خطة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الجاري بقيمة 4 مليارات جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه تم تحقيقها في العام الماضي.

وعن القيمة المخطط ضخها في الإنشاءات خلال العام الجاري، أوضح العسال أنها تتوزع بواقع 1.5 مليار جنيه لمشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية ونحو 700 مليون جنيه لمشروع فينشي العاصمة الإدارية، و500 مليون جنيه لمشروع البوسكو سيتي، و300 مليون جنيه لمشروع كاي السخنة، و500 مليون جنيه لمشروع كايرو بيزنس بارك بالقاهرة الجديدة.

مليار جنيه مبيعات متحققة في مستقبل سيتي العام الماضي

ووقعت شركة مصر إيطاليا عقود مقاولات مع نحو 16 شركة في مشروعات البوسكو وفينشي بالعاصمة الإدارية الجديدة وكايرو بيزنس بارك بالقاهرة الجديدة، وفق المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج»، مشيرًا إلى أن قيمة الاستثمارات المقرر ضخها في الإنشاءات خلال العام الجاري تصل إلى نحو 2 مليار جنيه.

وأضاف العسال إن الشركات المتعاقد معها موزعة على 9 شركات في مشروع البوسكو، و4 شركات في مشروع فينشي، و3 شركات مقاولات في مشروع كايرو بيزنس بارك، مشيرًا إلى أن الشركة تسير بأعمال الإنشاءات وفق الجدول الزمني المخطط له، وسرعت عمليات التنفيذ.

وتمتلك مصر إيطاليا العقارية مشروعين في العاصمة الإدارية، هما «البوسكو» على مساحة 200 فدان و«فينشي» على مساحة 110 أفدنة، وتستهدف الشركة زيادة رأسمالها بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار جنيه، ويعد الطرح فى البورصة أحد الوسائل الرئيسية الذي ستعتمد عليه الشركة بحسب ما أعلنته في أكثر من مناسبة، مرجعة ذلك إلى أنها تمتلك محفظة أراضٍ جيدة، والتي يمكن أن يتم تقييمها ضمن عملية الإعداد للطرح، والذي كان مقررًا أن يتم اتخاذ قرار به خلال النصف الثاني من العام الماضي، إلا أن تبعات ظهور فيروس كورونا وما نتج عنه من تغيرات أدى إلى إرجاء ذلك.

وتابع العسال إن الشركة ستواصل من خلال خطتها الاستثمارية أعمال الإنشاءات في المشروعات، على أن يتم تسليم الوحدات السكنية في المواعيد المحددة مع العملاء، وبما يتوافق مع العقود المبرمة معهم، مشيرًا إلى أن التسليمات تتوزع على مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع كايرو بيزنس بارك الإداري، ومشروع كاي العين السخنة، وكومباوند لانوفا فيستا بالتجمع الخامس.

وتمتلك مصر إيطاليا أراضي تقدر بنحو 6 ملايين متر مربع تجري تنميتها باجمالي استثمارات 68 مليار جنيه يتم ضخها خلال 15 عامًا.