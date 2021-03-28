ذا لاند ديفلوبرز تطرح المرحلة الثالثة من مشروع أرمونيا باستثمارات 500 مليون جنيه

فاروق يوسف _ تستهدف شركة ذا لاند ديفلوبرز طرح المرحلة الثالثة من «أرمونيا» وتشتمل على 200 وحدة بمساحات من 73 إلى 350 مترًا، بإجمالي استثمارات قيمتها 500 مليون جنيه، بحسب المهندس أحمد الطيبي رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن إطلاق تلك المرحلة يأتي بالتزامن مع عزم الشركة التوسع في عدة مناطق.

أضاف الطيبي لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة تخطط لإقامة مشروعات جديدة في كل من العاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين خلال الفترة المقبلة، ضمن استراتيجيتها لتنويع محفظة المشروعات سواء في الأنشطة أو المناطق التي تعمل بها، مشيرًا إلى أن الشركة حددت المناطق المستهدفة بخطتها التوسعية وستبدأ في تنفيذها بالمرحلة المقبلة.

وتمتلك مجموعة الطيبي التي تتبعها شركة ذا لاند ديفلوبرز محفظة أراض متنوعة بين مشروعات في القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بإجمالي 5 مشروعات، وكذلك مشروع في منطقة كينج مريوط تم إنهاؤه عام 2019، بالإضافة إلى مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتتنوع استثمارات المجموعة بين الأنشطة السياحية والفنادق العائمة والثابتة بالغردقة، إلى جانب عدة شركات صناعية وأخرى بالتشييد والاستثمار العقاري.

إنجاز 25% من إنشاءات مشروع أرمونيا السكني وفق الجدول الزمني

وتابع الطيبي أن الشركة تعمل حاليًا على مشروع «أرمونيا» الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة، وأنجزت حتى الآن نحو 25% من الأعمال الإنشائية، مشيرًا إلى أن الشركة وقعت عقود مقاولات بقيمة 215 مليون جنيه لتنفيذ الأساسات والأعمال الإنشائية في المشروع السكني، وملحقه التجاري «أرمونيا ووك».

ولفت الطيبي إلى أن مشروع أرمونيا السكني يقام على مساحة 41 فدانًا، بإجمالي عدد وحدات يصل إلى 1750 وحدة ويبلغ ارتفاع المباني بالمشروع 7 أدوار، وتنفذه شركة The Land Developers على مدار 4 سنوات بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، موضحًا أن الشركة حققت حتى الآن مبيعات بنحو 37% من إجمالي وحدات المشروع، وهي المعدلات التي تتناسب مع الخطة البيعية والتسويقية للشركة، وتم بيع المرحلة الأولى بالكامل ونحو 70% من المرحلة الثانية.

الانتهاء من بيع المرحلة الأولى بالكامل و70% من الثانية

وأكد الطيبي أن مشروع «أرمونيا» يتم تطويره على 6 مراحل ويجري تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، وتستهدف الوصول بحجم الإنشاءات إلى 40% بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط لبدء إنشاءات المرحلة الثالثة بالمشروع خلال النصف الأول من العام الجاري بهدف تكثيف معدلات التنفيذ للالتزام بالبرنامج الزمني الذي وضعته الشركة للمشروع، ومن المقرر الانتهاء من إجمالي أعمال التنفيذ خلال 2023.

وتابع أنه تم ضخ نحو 60 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم ضخ 155 مليون جنيه خلال الأشهر المقبلة، وأن الشركة تسير بصورة جيدة في الشقين البيعي والإنشائي بالمشروع وهو ما يدعمه التحركات المستمرة التي تقوم بها لمواكبة التغيرات التي تطرأ على الساحة والتكيف معها، موضحًا أن الشركة اعتمدت على المعارض العقارية والعروض الجاذبة للوصول إلى أهدافها البيعية، وذلك في ظل الأزمة التي عانت منها مختلف الأسواق وليس مصر فقط والتي ترتبت على ظهور فيروس كورونا.

خطط لرفع الإيرادات البيعية إلى 2 مليار جنيه بنهاية العام

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال العام الجاري، وذلك من مشروعيها «أرمونيا» و«أرمونيا ووك»، لافتًا إلى أن قيمة المبيعات التي حققتها الشركة حتى الآن بلغت 1.190 مليار جنيه.

ولفت الطيبي إلى أن الشركة لديها ذراع مقاولات تمتلك محطة خرسانة تتولى التوريد لمشروعات الشركة ولعدة مشروعات أخرى، كما تعاقدت مع شركتي «ريدكون» و«ماسترز» للمقاولات لتنفيذ النسبة الأكبر من الإنشاءات، موضحًا أن «ذا لاند ديفلوبرز» حصلت على القرار الوزاري للمشروع في نوفمبر من عام 2019 ومن المتوقع أن يتم البدء في تسليم المرحلة الأولى منه في سبتمبر 2022.

وأكد الطيبي أن السوق العقارية باتت أكثر جاذبية للاستثمارات خلال الأعوام الأخيرة، وأتاحت الحكومة أمام القطاع الخاص فرصًا واعدة في جميع المدن الجديدة التي تعمل عليها، وهو ما تسعى الشركات لاستغلاله في ضخ المزيد من الاستثمارات وتحقيق أهدافها بما يتوافق مع الخطط التنموية للدولة.