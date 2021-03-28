المتحدة للإسكان: تعيين محمد محي الدين رئيسا لمجلس الإدارة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، عن تولي محمد زكريا محي الدين منصب رئيس مجلس الإدرة ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن الجمعية العامة العادية المنعقدة الخميس الماضي وافقت إعادة تشكيل مجلس الإدارة وانتخابه لدورة قادمة.

وأشارت إلى أن وليد محمد عصام الدين أنور يتولى بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ممثلا عن بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

وجاء باقي تشكيل مجلس الإدارة على النحو الآتي: –

الجدير بالذكر، أن شركة المتحدة للإسكان والتعمير، أعلنت في 10 ديسمبر الماضي، عن قيام بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية برفع حصتها في رأسمال الشركة من 28.71% إلى 32.38% بشراء 10.385 مليون سهم.