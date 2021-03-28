البروج مصر تخطط لرفع استثماراتها بالسوق العقارية إلى 9 مليارات جنيه خلال 3 سنوات

تخطط شركة البروج مصر لزيادة استثماراتها فى السوق العقارية إلى 9 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة ضمن خطة الشركة التوسعية.

وفق بيان الشركة، فإنها تفاضل حاليا بين شركات المقاولات لاختيار المقاول الذي سيتولى تنفيذ المشروع الأخير Sixty Iconic Tower الذي تقيمه فى العاصمة الإدارية بمنطقة المال والأعمال.

قال المهندس محمد العاصى نائب رئيس مجلس إدارة شركة البروج مصر، إن الشركة وضعت خطة توسعية لها فى السوق العقارى تتناسب مع إستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة وزيادة استثماراتها البالغة حالياً 5 مليارات جنيه فى العاصمة الإدارية إلى 9 مليارات جنيه خلال 3 سنوات.

أوضح العاصى أن البروج مصر تمتلك حالياً 4 مشروعات إدارية تجارية فندقية فى العاصمة الإدارية الجديدة بخلاف مشروعاتها السابقة فى الساحل الشمالى والعين السخنة وتدرس الشركة الفرص الإستثمارية المتاحة فى السوق لنمو حجم أعمالها بالتوازى مع إستراتيجية الشركة التوسعية.

أضاف العاصى أن الشركة أطلقت أحدث مشروعاتها Sixty Iconic Tower في منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 1.7 مليار جنيه بقيمة مبيعات متسهدفة تصل إلى 3 مليارات جنيه، وسيتم تنفيذه خلال 3 سنوات وهو عبارة عن برج يقام على مساحة 13 ألف متر مربع وبارتفاع 40 دور سيتم البناء على 60% من الأرض، وتصل المساحة البيعية إلى أكثر من 55 ألف متر مربع.

فى نفس السياق قال أسامة وجيه العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة البروج مصر، إن الشركة تخطط لتكون ضمن العشرة الكبار فى السوق العقارية خلال السنوات الخمس المقبلة وفقاً لإستراتيجية تسعى الشركة لتنفيذها.

أوضح وجيه إن إستراتيجية الشركة الجديدة تتركز على الاعتماد على الكفاءات فى كافة القطاعات وإعادة هيكلة الإدارات الداخلية بما يتناسب مع حركة التطور التى يشهدها السوق مع التركيز على الشرائح المستهدفه من العملاء ونوعية المنتج العقارى الذى تقدمه الشركة للسوق.

تابع وجيه أن الشركة تفاضل حالياً بين أفضل الشركات المقاولات المتخصصة فى إنشاء الأبراج والإستشاريين الهندسيين للإشراف على تنفيذ الأعمال لتنفيذ منتج عقارى متكامل يحقق المستهدف والعائد الاستثمارى للمشروع، متوقعاً أن يتم حسم اختيار مقاول المشروع خلال النصف الأول من العام الجاري.

قال أحمد حسين عضو مجلس إدارة شركة البروج مصر إن الشركة تعتمد على تمويل مشورعاتها ذاتياً مستبعداً اللجوء للاقتراض البنكى خلال الفترة الحالية فى ظل قوة الملاءة المالية.

أوضح حسين أن خطة التوسعات للشركة فى السوق العقارى ستدفعها إلى دراسة الحصول على تمويلات بنكية مستقبلاً بالإضافة إلى الأدوات التمويلية المختلفة والتى نجح البنك المركزى فى توفيرها لشركات الإستثمار العقارى بهدف تنشيط السوق العقارية.

أضاف حسين أن الشركة تخطط لضخ 500 مليون جنيه بمشروعاتها خلال 2021 بأعمال الإنشاءات ضمن خطتها الإستثمارية بالإضافة إلى أنه سيتم رصد 5 مليارات جنيه لتنفيذ الأعمال بمشروعات الشركة الحالية والتوسعية خلال الفترة المقبلة.