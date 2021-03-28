البورصة تصعد 0.48% مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات الأجنبية.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.48%، ليتداول عند مستوى 10922 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.16%، ليتداول عند مستوى 61 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.11%، و1.73% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 44.343 مليون جنيه، على 121 شركة من خلال 2.040 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 47 شركة ولم تتراجع أي شركة بينما لم تتغير أسعار 74.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 3.567 مليون جنيه، منها 3.383 مليون جنيه للأفراد، و183.726 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 61.442 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 917.216 ألف جنيه، مقابل 855.774 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.628 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 3.673 مليون جنيه مقابل 44.5 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم المنصورة للدواجن قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.25%، تلاه سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 8.74%، ثم سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 8.21%.