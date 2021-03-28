العتال تفاضل بين 3 قطع أراض لإقامة مشروع جديد في العاصمة الإدارية

بكر بهجت _ تفاضل شركة العتال بين 3 مناطق في العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروع بنظام الشراكة، في إطار خطة الشركة لضخ استثمارات جديدة والتي تتضمن أيضًا التوجه نحو الساحل الشمالي، وفق المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن المناطق الثلاث تتمثل في قطعة بالمرحلة الأولى، أو قطعة بالمرحلة الثانية، أو قطعة داخل المدينة الإعلامية التي من المقرر إقامتها بالمرحلة الأولى.

إعداد دراسات متكاملة عن الخطوة المقبلة وإعلان التفاصيل فور الاتفاق

وأضاف العتال في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أنه يجري حاليًا إعداد الدراسات المتكاملة عن الخطوة المقبلة، بالتوازي مع إجراء المفاوضات مع شركة العاصمة الإدارية، حيث تم عقد اجتماع مؤخرًا للاتفاق على شكل المشروع وموقعه، ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار بشأنه وإعلان تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العتال أن الشركة تعمل حاليًا على مشروعي «باركلين» في العاصمة الإدارية الجديدة و«بي سايد» في رأس سدر، ومن المقرر أن يتم إضافة مشروعين آخرين خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن الشركة تسير على خطتها التوسعية وفق المواعيد المحددة بالاعتماد على نسبة الإنجاز في المشروعات التي تتولى تنفيذها.

وتعتزم الشركة تنفيذ عملية توريق بنهاية العام الجاري مع البدء في تسليم أولى مراحل مشروع «باركلين»، حيث تمثل الوحدات التي سيتم تسليمها والتابعة للمرحلة الأولى، نحو 50% من إجمالي المبيعات المتحققة، وهو ما يشجع الشركة على اتخاذ تلك الخطوة.

وتتولى شركة “أتكون” ذراع المقاولات التابعة لمجموعة العتال أعمال الإنشاءات في مشروع باركلين، وعلى صعيد أعمالها الأخرى، فإنها وقعت عقود مقاولات للغير بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال 2020، وتستهدف تحقيق 1.5 مليار جنيه خلال هذا العام.

وكشف العتال عن الانتهاء من بيع 85% من المرحلة الأولى و95% من المرحلة الثانية و90% من المرحلة الثالثة بمشروع «باركلين»، كما حققت الشركة مبيعات للأجانب تجاوزت 27% من حجم المشروع.

وتابع أنه علاوة على ذلك، تم تنفيذ 50% من المرحلة الأولى والمستهدف الانتهاء منها بالكامل خلال العام الحالي و15% من المرحلة الثانية، ومن المخطط إتمام تنفيذ جميع مراحل المشروع بنهاية 2023.

الشركة تركز على إنشاءات مشروعي باركلين بالعاصمة وبي سايد برأس سدر

وأوضح العتال أنه من المقرر أن يتم طرح آخر مراحل مشروع «باركلين» خلال الفترة الحالية، موضحًا أن قيمة المبيعات المتحققة من المشروع حتى الآن تصل إلى نحو 1.8 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت أيضًا في طرح مشروع «بي سايد» الذي تقيمه في مدينة رأس سدر على مساحة 7 أفدنة، وهناك خطة من الشركة للتوجه نحو منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وأضاف أن مشروع الساحل الشمالي سيكون في حدود 100 فدان وسيكون بالشراكة مع مستثمرين آخرين لم يفصح عنهم، وبالنسبة للمشروع الثاني فإن هناك 3 قطع أراضٍ تفاضل الشركة بينها في العاصمة الإدارية، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع الذي سيتم الاستقرار عليه فور الاتفاق مع شركة العاصمة.

وأشار إلى أن الشركة تركز حاليًا على مشروع “باركلين” أول مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تصل إلى 4 مليار جنيه، على مساحة 27 فدانًا في منطقة R7 على أربع مراحل، ويضم 1100 وحدة متنوعة.

ولفت إلى أن استثمارات مشروع «باي سايد» في رأس سدر، تصل إلى مليار جنيه، ويقام على مساحة 7 أفدنة، ويتكون من 170 وحدة فندقية، إلى جانب فندق بسعة 40 غرفة.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» قال المهندس أحمد العتال، إن شركة أتكون التابعة للمجموعة تخطط خلال العام الجاري للحصول على عقود أعمال مقاولات بقيمة ملياري جنيه، وذلك من خلال عقود المقاولات التي يجري المنافسة عليها، والأخرى التي تم توقيعها خلال الأسابيع الأخيرة، لافتًا إلى أن سوق المقاولات يتمتع بزخم كبير في ظل المروعات الكبيرة التي أطلقتها الدولة بمختلف المدن الجديدة.

وتابع أن الشركة تتولى تنفيذ أعمال حاليًا في كل من العاصمة الإدارية ومجمع مسارح جامعة القاهرة ومقرات عدة سفارات، وبلغت نسبة الأعمال التي تم تنفيذها خلال العام الماضي نحو 70% من المستهدف الذي حددته الشركة مع بداية العام، مشيرًا إلى أن تلك القيمة المنفذة تعادل نحو 700 مليون جنيه.

وكشف العتال عن عزم الشركة طرح مشروع في التجمع الخامس بنشاط تجاري إداري وسيضم وحدات سكنية فندقية، وأن الشركة اقتربت من الحصول على خطاب التخصيص، ومساحته تصل إلى 12600 متر مربع، لافتًا إلى أن المشروع يأتي ضمن الخطة التوسعية التي بدأت الشركة في تنفيذها بنهاية العام الماضي.