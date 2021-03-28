محمد بناني: RED تتعاقد مع 50 شركة ومطورا عقاريا بالسوق المصرية

بكر بهجت _ تستهدف شركة «دار الخبرة للاستثمار العقاري» والمعروفة باسم «RED»، تحقيق مبيعات لصالح الغير خلال العام الجاري تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، وفق محمد بناني العضو المنتدب للشركة، مشيرًا إلى أن تلك القيمة تم وضعها بناء على الدراسات التي قامت بها الشركة والتي تضمنت استعراض حجم الطلب في مختلف الأنشطة.

أضاف بناني في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة تعاقدت حاليًا مع أكثر من 50 شركة ومطورًا عقاريًّا في السوق المصرية، تتنوع مشروعاتها بين مختلف الأنشطة، وتعمل الشركة في مختلف المناطق سواء الساحلية أو غرب وشرق القاهرة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد بتلك المناطق، مشيرًا إلى أن الطلب في السوق حاليا يرتكز على الأنشطة غير السكنية، نظرًا لأن عملاء الاستثمار يتجهون بقوة إلى تلك المشروعات.

وأشار إلى أن السوق بدأت فعليًّا في التحرك خلال الربع الأخير من العام الماضي، وحققت عدة شركات معدلات جيدة بالإيرادات البيعية، وهو ما يمهد لمواصلة تلك الانطلاقة خلال العام الجاري، وتعمل الشركة على استثماره بصورة جيدة، من خلال المشاركة في معرض ذا ريل جيت، ومن ثم التوجه إلى عدة دول بالخارج لاستقطاب العملاء في الدول التي ترى فرصًا استثمارية واعدة بقطاع العقارات المصري.

العاصمة الجديدة والتجمع وأكتوبر تستحوذ على المشروعات الإدارية والتجارية

وأوضح أن الأنشطة غير السكنية، وخاصة الإدارية والتجارية بات عليها طلب كبير في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل العرض القليل منها مقارنة بالمشروعات السكنية، وهو ما يعزز من خطط الشركات التي ترتكز استراتيجياتها على تنويع محفظة المشروعات، مشيرًا إلى أن الشركة تتولى تسويق مشروعات بمختلف الأنشطة وفي عدة مناطق.

وأكد أن هناك 3 مناطق رئيسية تستحوذ على المشروعات ذات النشاط التجاري والإداري تتمثل في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن نصيب الأسد تحصل عليه العاصمة الإدارية الجديدة من تلك المشروعات.

وأشار إلى أن العمل في الخارج يمثل أولوية كبيرة في خطة الشركة، حيث دخلت شركة RED في محادثات مع العديد من الشركات بالخارج وخاصة في دبي، وذلك لإقامة توأمة وهناك شركة تم الاتفاق معها بالفعل على إقامة شراكة استراتيجية معها، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

مساعٍ للوصول بنسبة التسويق للأجانب إلى 10% بالخليج وأوروبا وأمريكا

وتابع أن التسويق في الخارج يأتي ضمن خطة الشركة، وهو ما دفعها إلى تلك المحادثات مع شركات الخارج، وتخطط الشركة للوصول بنسبة المبيعات بالخارج إلى 10%، وذلك من خلال استقطاب العملاء من دول الخليج وأيضًا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

ولفت بناني إلى أن مجلس إدارة شركة RED رفع رأسمالها إلى 20 مليون جنيه، عن طريق المساهمين بالشركة كل حسب حصته، حيث بدأت الشركة برأسمال 15 مليون جنيه، ومع بدء تنفيذ خطتها تم رفع القيمة.