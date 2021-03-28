عمرو محفوظ: 300 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مراكز إبداع مصر الرقمية

أكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” على أن الهيئة بدأت في وضع استراتيجية شاملة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من قطاع الشركات الناشئة ووضع منظومة متكاملة للإبداع التكنولوجي وتحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وجذب المزيد من صناديق رأس مال المخاطر.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الهيئة نيابة عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر الفيديو كونفرنس في فعاليات إطلاق “هاكاثون مجتمع رقمي” الذي تنظمه شركة “فودافون للحلول الذكية VOIS” عبر الإنترنت برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات.

ويهدف هاكاقون مجتمع رقمي إلى تشجيع الكوادر الشابة من المبرمجين على توظيف مهاراتهم ومشاركة خبراتهم في تسخير التكنولوجيا لخلق حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية.

وقال محفوظ إن الهاكاثون يمثل منصة يتبارى من خلالها الشباب المبدعين في خلق حلول مبتكرة ترتكز على التكنولوجيا البازغة للتعامل مع التحديات المجتمعية خاصة في ضوء الجائحة التي يشهدها العالم.

وأشار إلى التعاون الوثيق بين الهيئة وشركة فودافون للحلول الذكية كواحدة من قصص النجاح التي تمتد على مدار أكثر من 15 عامًا في مصر.

وأكد محفوظ على أن نجاحات الشركات العالمية مثل فودافون للحلول الذكية في مصر تعد دليل قاطع على وجود المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العالمية، وتؤكد ثقة الشركات العالمية في مهارات الشباب المصري ووفرة الكوادر المصرية التي تتمتع بقدر عالي من الاحترافية في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات عالية القيمة.

ولفت إلى أن الهيئة تقدم دعم غير مسبوق تجاه العنصر البشري وتنمية وتطوير المهارات والقدرات، من خلال توفير وإتاحة برامج تدريبية ودرجات علمية على أعلى مستوى وبالشراكة مع كبرى الشركات العالمية والجامعات المرموقة.

وضرب مثالأً بمبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، ومبادرة مستقبلنا رقمي، التي تهدف إلى تنمية مهارات العمل الحر والتأهيل لوظائف المستقبل من خلال تدريب 100 ألف شاب وشابة على مجالات تكنولوجيا المعلومات ذات الطلب المتزايد مثل مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني بما يساهم في خلق فرص عمل غير تقليدية للشباب المصري.

وأوضح محفوظ، أن الدور الهام الذي يلعبه الشباب من المبدعين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والتي تمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، حيث تساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتقدم حلول مبتكرة بالإضافة إلى قدرتها على جذب استثمارات محلية وعالمية وتدويرها وخاصة مع انتشار الفكر الريادي في مصر.

وأكد محفوظ على وجود إرادة حقيقية لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة لتعظيم دور الشركات الناشئة ورعاية الإبداع وريادة الأعمال في مصر، مشيرا إلى أن الإبداع التكنولوجي يمثل حجر الزاوية لاستراتيجية عمل الوزارة وجهاتها التابعة.

وأشار محفوظ إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر حيث يتم العمل على نشر مراكز ابداع مصر الرقمية بالمحافظات والمعروفة باسم “Creativa” لتوفير التدريب التقني للشباب في تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ برامج لرعاية الابداع التكنولوجي لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال في المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى في 5 محافظات باستثمارات تقدر ب 300 مليون جنيه وتم تخصيص نفس قيمة الاستثمارات لتنفيذ المرحلة الثانية.

وقال، إن الوزارة بدأت بالفعل في تقديم عدد من الأنشطة في المراكز لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم آليات وحلول للتحديات التي يواجهونها لزيادة فرص نجاح تحويل الأفكار إلى مشروعات تجارية وشركات ناشئة ناجحة.

جدير بالذكر أن منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر تشهد نموا سريعا وملحوظا وهذا ما أبرزته العديد من المؤشرات والتقارير الدولية في الآونة الأخيرة في ظل ما حققته من نجاحات كبيرة وتواجد ريادي قوي وكان من أبرزها استحواذ الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة على أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية بقارة أفريقيا، بنحو 24% من إجمالي عدد صفقات القارة في 2020.