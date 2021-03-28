البروج مصر تستهدف 3 مليارات جنيه مبيعات من Sixty Iconic Tower

بكر بهجت _ تستهدف شركة البروج مصر تحقيق مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه بمشروع Sixty Iconic Tower الذي أطلقته في منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 1.7 مليار جنيه، وذلك في إطار خطتها التوسعية التي بدأت تنفيذها الفترة الماضية، وتتضمن إقامة مشروعات بأنشطة متنوعة في عدة مناطق تتوافق مع تحركات الحكومة.

وقال المهندس محمد العاصي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات، وهو عبارة عن برج يقام على مساحة 13 ألف متر مربع وبارتفاع 40 دورًا، سيتم البناء على 60% من الأرض، وتصل المساحة البيعية إلى أكثر من 55 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أن جزءًا من المشروع سيكون للأنشطة التجارية من خلال تخصيص الأدوار الأرضي والأول والثاني، أما بالنسبة للأدوار المتكررة فستخصص للشق الإداري وباقي البرج وحدات فندقية، وسيتم التعاقد مع علامة مميزة لإدارته.

الشركة تخطط لتسويق 50% من المشروع خلال العام الجاري

أوضح العاصي أن المشروع سيكون له دور كبير في تسليط الضوء على تلك المنطقة التي لا تزال بكرًا داخل المدينة العملاقة، لافتًا إلى أن شركة البروج مصر تعاقدت مع مكتب الاستشارات الإنجليزية DSA ARCHITECT INTERNATIONAL، والذي له خبرة في مجال تصميم الأبراج وناطحات السحاب، وذلك لتصميم المشروع الجديد Sixty Iconic Tower، حيث يمتاز المكتب بتخصصه في مجال الأبراج، وقام بتصميم أكثر من 66 برجًا وناطحة سحاب حول العالم، وله 7 مكاتب حول العالم منها الإمارات والبرتغال وبلجراد وبريطانيا وجوهانسبرج.

وأشار إلى أن المبيعات الخاصة بالمشروع تم تقسيمها إلى مرحلتين، الأولى بقيمة 1.5 مليار جنيه ومستهدف تحقيقها خلال العام الجاري، والثانية العام المقبل، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من العملاء شهدته الأيام الماضية عبر الحجوزات الأولية، ومتوقع أن يتم تسويق المشروع بصورة سريعة مع البدء في طرحه رسميًّا.

مباحثات مع شركة عالمية لتولي إدارة الشق الفندقي وبدء الإنشاءات خلال 6 أشهر

وفيما يتعلق بأعمال التنفيذ، قال العاصي إن المشروع سيتم البدء في تنفيذه خلال 6 أشهر من الآن، حيث تعاقدت الشركة على الأرض واستلمت خطاب التخصيص، وتجري حاليًا أعمال التصميم والمراجعة مع شركة العاصمة الإدارية، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، موضحًا أن المشروع سيتم البدء في إنشاءاته بصورة فورية نظرًا لأنه يصدر له تراخيص وموافقات وليس قرارًا وزاريًّا.

وأوضح أن الشركة رصدت نحو 300 مليون جنيه للبدء في تنفيذ المشروع، ومن المتوقع أن تصل تلك القيمة إلى 500 مليون جنيه.

وعن الخطط التوسعية للشركة قال العاصي، إن الشركة تقوم بدراسات مستمرة للأراضي المطروحة بالعاصمة الإدارية ومن هنا وجدت الشركة أن منطقة MU7 لا تزال في بداياتها، على الرغم من تميز موقعها، حيث إنها تطل على البرج الأيقوني الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، ولقربها من النهر الأخضر والحي الحكومي، وهي منطقة واعدة وقريبة من محور محمد بن زايد والمونوريل.

تقدمنا على الطرح الأخير بالعلمين ونخطط للتواجد بمناطق أخرى

وأوضح أن البروج مصر هي إحدى الشركات العشر التي تقدمت للأراضي التي كانت مطروحة في العلمين، ولا تزال في انتظار إعلان هيئة المجتمعات العمرانية عن الشركات الفائزة، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن مناطق أخرى تخطط الشركة للتواجد بها خلال الفترة المقبلة.

تحالف مرتقب مع شركة خليجية لضخ المزيد من الاستثمارات

وأكد أن الشركة تعمل في القطاع العقاري منذ فترة طويلة ولديها تدفقات نقدية جيدة تسمح لها بتوفير السيولة التي تحتاج إليها لمشروعاتها، كما أن الشركة اقتربت من الدخول في تحالف وتوأمة مع إحدى الشركات الخليجية ما سيزيد من قوتها المالية، وستكون شريكًا في مشروع Sixty Iconic Tower، ومن ثم سيتم إقامة مشروعات أخرى في مجال التطوير الصناعي.

ولفت إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي تعمل عليها الشركة حاليًا ارتفعت إلى نحو 7 مليارات جنيه والمبيعات المستهدفة تتجاوز نحو 13 مليار جنيه، وذلك في جميع المشروعات التي تعمل عليها الشركة سواء بصورة منفردة أو عبر الشركة الشقيقة لها إيدج القابضة.

ولفت إلى أن البروج مصر تستهدف خلال العام الجاري مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه منها 1.5 مليار جنيه من المشروع الجديد، حيث إن هناك وحدات متبقية في المشروعات الأخرى، بقيمة بيعية تصل إلى نحو 500 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تعمل في R7 بمشروع «أويا» بالشراكة مع إيدج القابضة وفي الدوان تاون بمشروع أويا تاور، وذلك بالشراكة أيضًا مع إيدج القابضة، وبمشروع 3 Pointوهو خاص بشركة البروج، ومشروع Sixty Business Park بحي المال والأعمال.