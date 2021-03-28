إيديتا توقع مع بنك الكويت الوطني عقد قرض بقيمة 90 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وقعت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عقد قرض متوسط الأجل مع بنك الكويت الوطني والذي بموجبه تحصل الشركة على قرض بقيمة إجمالية 90 مليون جنيه، مدته 7 سنوات.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الغرض من القرض تمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالشركة في مصر.

وذكرت أن القرض يندرج في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الشركات المصرية بأسعار مخفضة للفائدة.

الجدير بالذكر، أن إيديتا للصناعات الغذائية حققت أرباحاً بلغت 347.72 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 410.23 مليون جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وحققت الشركة مبيعات خلال بقيمة 4.021 مليار جنيه خلال 2020، مقابل مبيعات بلغت 4.025 مليار جنيه في 2019.

وتراجعت أرباح إيديتا المستقلة خلال العام الماضي إلى 393.1 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 440.35 مليون جنيه في 2019.