بورتو جروب تضع خطة متكاملة لتنفيذ مشروعي أسيوط ومستقبل سيتي

بكر بهجت _ تخطط مجموعة بورتو جروب لإنجاز نسبة جيدة من إنشاءات مشروعي «بورتو أسيوط» الذي تعمل عليه في صعيد مصر، و«بورتو نيو كايرو» الذي تقيمه في مدينة مستقبل سيتي، بحسب جمال فتح الله رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن خطة الشركة تتضمن تنويع المحفظة عبر إقامة المشروعات المتكاملة التي تضم أنشطة سكنية وإدارية وتجارية وترفيهية.

أضاف فتح الله في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن قيمة ما سيتم ضخه في أعمال الإنشاءات بالمشروعين خلال العام الجاري تصل إلى نحو 1.3 مليار جنيه، وهو ما سيحقق للشركة معدل الإنشاءات الذي تسعى لتنفيذه، موضحًا أن تلك القيمة سيتم توفيرها عبر الإيرادات البيعية والتمويلات الذاتية.

السيولة تكفي احتياجات الشركة واشتراطات المركزي سهلت الاقتراض

وأكد أنه فيما يتعلق باللجوء إلى المصادر الأخرى للحصول على تمويلات فإن الشركة لن تتوانى عن الإقدام على هذه الخطوة، خاصة في ظل التيسيرات والاشتراطات الجديدة التي يعمل بها البنك المركزي المصري، والتي أزالت عقبات التمويل كافة أمام شركات القطاع الخاص، موضحًا أن المبادرات التي تم إطلاقها جاءت متوافقة مع تطلعات الشركات.

وأكد فتح الله أن الشركة تركز في مشروعاتها على تنويع المحفظة بحيث تضم سكنيًّا وإداريًّا وتجاريًّا وترفيهيًّا، وهو ما يضمن لها إيرادات تلبي احتياجاتها، وللتكيف مع أي تغير قد يطرأ على السوق، مشيرًا إلى أن المشروعين اللذين تعمل الشركة عليهما يتضمنان تلك الأنشطة، ويتوافقان مع استراتيجيتها.

لا نية حاليًا لزيادة مساحة الأرض بالصعيد على 77 فدانًا

وعن إمكانية زيادة مساحة مشروع بورتو أسيوط، قال فتح الله إن الشركة مكتفية حتى الآن بالمساحة الخاصة بالمشروع والبالغة 77 فدانًا، مشيرًا إلى أن تلك المساحة تلبي الاحتياجات الحالية وتتناسب مع خطتها الاستثمارية.

ومؤخرًا أعلنت مجموعة بورتو جروب عزمها ضخ 750 مليون جنيه في مشروع بورتو نيو كايرو الذي تقيمه الشركة في مدينة مستقبل سيتي، بما يتوافق مع حجم المبيعات الذي حققته الشركة بالمشروع خلال العام الماضي، فيما تصل قيمة المبيعات المستهدف تحقيقها من المشروع خلال العام الجاري نحو 1.5 مليار جنيه.

وقال فتح الله إن المبيعات المستهدفة بكل مشروعات الشركة خلال العام الحالي تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالتوافق مع الجدول الزمني الذي وضعته الشركة، في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وتابع فتح الله أن الشركة تعمل على 3 مشروعات، تتمثل في “جولف بورتو كايرو”، و”بورتو أسيوط” و”بورتو أغادير”، موضحًا أن مشروع “بورتو أسيوط” يستهدف إنشاء مجمع عمراني متطور بمحافظة أسيوط يشمل 500 وحدة سكنية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه على مدار 6 سنوات.

وأوضح أن مشروع “جولف بورتو كايرو” يقع على مساحة 151 فدانًا ضمن المرحلة الرابعة من مدينة المستقبل سيتي، ويتضمن 3 آلاف وحدة سكنية و500 فيلا بجانب أنشطة ترفيهية وخدمية، لافتًا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروعات الثلاثة تقدر بنحو 20 مليار جنيه.

وبحسب بيانات الشركة فإن عدد الوحدات التي قامت ببيعها للعملاء حتى الآن يتجاوز عشرة آلاف وحدة بإجمالي قيمة نحو 13 مليار جنيه، وتم تسليم أكثر من سبعة آلاف وحدة منها حتى الآن، كما تخطط الشركة لتسليم 3500 وحدة أخرى تقريبًا خلال العام الجاري.

وأشار فتح الله، إلى خطة المستثمرين الحاليين لتأسيس كيان جديد بالاشتراك مع مجموعة برايم مصر وشركة أسماك الإمارتية، يتمثل نشاطها في تطوير وإدارة الأعمال والمشروعات والاستثمارات، مؤكدًا أن الشركة تستفيد بشكل كبير من المشروعات والكيانات الضخمة التي تمتكلها كل من بورتو جروب وبرايم مصر في قطاعات مختلفة، كما يمكنها هذا من الدخول في شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص.