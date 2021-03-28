مؤشر البورصة الرئيسي يقلص مكاسبه الصباحية منتصف التعاملات والسبعيني يقفز 3.28%

رنا ممدوح _ قلص مؤشر البورصة الرئيسي مكاسبه الصباحية في منتصف تعاملات اليوم إلى 0.28%، ليتداول عند مستوى. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.28%، و 2.4% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 297.788 مليون جنيه على 168 شركة من خلال 13.902 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 114 شركة مقابل تراجع 9 شركات في حين لم تتغير أسعار 45. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب 30.487 مليون جنيه، منها 30.264 مليون جنيه للمؤسسات، و223.367 ألف جنيه للأفراد. بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 15.702 مليون جنيه، منها 7.970 مليون جنيه للمؤسسات، و7.732 مليون جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 14.785 مليون جنيه، منها 10.060 مليون جنيه للأفراد و4.724 مليون جنيه للمؤسسات. وتصدر سهم المنصورة للدواجن قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.49%، تلاه وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.38%، ثم سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.2%. بينما تصدر مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.42%، تلاه سهم مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بنسبة 2.68%، ثم الشرقية -ايسترن كومباني بنسبة 2.42%.

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