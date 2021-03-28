كاسيل تتفاوض على قطعة أرض بالعلمين الجديدة ضمن الخطة التوسعية

بكر بهجت _ دخلت شركة كاسيل للتطوير العمراني في مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على قطعة أرض في العلمين الجديدة، وذلك ضمن الخطة التوسعية التي وضعتها الشركة، بحسب المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي، مشيرًا إلى أن الشركة حددت عدة مناطق بناء على الدراسات السوقية التي قامت بها، وبدأت فعليًّا في التحرك لإقامة مشروعات بها.

أضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» إن الشركة تركز حاليًا على أعمال الإنشاءات في مشروع كاسيل لاند مارك الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث بلغت قيمة ما يجري ضخه في الإنشاءات بالربع الأول من العام الجاري نحو 150 مليون جنيه، وهو ما يتوافق مع الجدول الزمني الذي وضعته الشركة، موضحًا أن المبيعات أيضًا تسير بصورة جيدة واقتربت الشركة من تحقيق مستهدف الربع الأول الذي يصل إلى نحو 300 مليون جنيه.

يقام مشروع كاسيل لاند مارك على مساحة 43 فدانًا، بالحي السكني R7 في العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأت الشركة في العمل بالمشروع قبل 3 أشهر من الموعد المحدد له، ويتكون من 46 عمارة بإجمالي 1800 وحدة سكنية مختلفة المساحات موزعة على 5 مراحل.

تسليم 200 وحدة في مشروع العاصمة الإدارية العام المقبل وفق الجدول الزمني

وأشار منصور إلى أن الشركة من المقرر أن تبدأ في تسليم 200 وحدة بالمشروع خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة سرعت وتيرة التنفيذ خلال الفترة الماضية ما ساعدها في إنجاز معدلات جيدة بالمشروع.

قرب تحقيق مستهدف مبيعات الربع الأول بقيمة 300 مليون جنيه

وأكد أحمد منصور أن قيمة عقود المقاولات التي وقعتها الشركة في مشروع «كاسيل لاند مارك» ارتفعت إلى نحو 2.3 مليار جنيه، وأن إجمالي ما تم ضخه حاليًا في أعمال الإنشاءات يصل إلى نحو 600 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الشركة انتهت من تنفيذ 20% من إنشاءات المشروع وتخطط للوصول بمعدلات الإنجاز إلى 45% بنهاية العام.

أشار منصور إلى أن الشركة تخطط لطرح مشروعها الجديد في غرب القاهرة خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك في إطار إجراءاتها لتنفيذ المخطط الاستثماري الذي وضعته، والذي يتضمن أيضًا مشروعات أخرى في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن هناك عدة فرص تدرسها الشركة، ولكن سيتم اتخاذ قرار بشأنها وفق وضع السوق.

476 وحدة ضمن المرحلة الأولى تعمل الشركة على تنفيذها

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني إن الشركة تخطط لتسليم باقي وحدات المشروع تباعًا حسب تاريخ التعاقد والاستلام الموضح بكل عقد، وخلال هذه المدة ستكون الشركة انتهت من أعمال المرحلة الأولى بالكامل بإجمالي 476 وحدة.

أضاف منصور أن كل شركة اعتمدت على خطط تتناسب مع احتياجاتها وإمكانياتها، للوصول إلى مستهدفاتها، ففيما يتعلق بالانفاق فإن شركة كاسيل ركزت على ذلك المحور لإنجاز أكبر نسبة في الإنشاءات في مشروع «كاسيل لاند مارك»، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من كامل القواعد الخرسانية التي تمثل الجزء الأكبر والأهم في الأعمال الإنشائية.

الدراسات السوقية للشركة أظهرت فرصًا استثمارية واعدة

وتجاوزت مبيعات شركة كاسيل خلال العام الماضي مليار جنيه، منها 600 مليون جنيه بالنصف الأول من العام، وهو ما أعطى للشركة دفعة كبيرة في خطتها الإنشائية وساعدها على تنفيذ الأعمال التي كانت تسعى إليها، بحسب تصريحات سابقة للمهندس أحمد منصور لجريدة «دوت الخليج»، موضحًا أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري كانت بمثابة دعم لقطاع المقاولات فيما ركزت عدة شركات ومن بينها كاسيل على الإيرادات البيعية لتوفير السيولة اللازمة.

وأعلنت شركة كاسيل مؤخرًا عن إطلاق مشروع مول «كاسيل جيت» على مساحة 20 ألف متر مربع والذي يضم أنشطة تجارية وإدارية بمساحات تتراوح من 65 إلى 220 مترًا مربعًا للتجاري وبأسعار تبدأ من 80 إلى 130 ألف جنيه والإداري بمساحات ثابتة 50 مترًا مربعًا وبأسعار تتراوح من 25 إلى 35 ألف جنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 400 مليون جنيه من مشروع «كاسيل جيت» التجاري خلال العام الجاري ومبيعات تعاقدية إجمالية بالمشروع مليار جنيه ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 700 مليون جنيه.

وقال منصور في وقت سابق إن الشركة تخطط لطرح مشروعها الأول بمنطقة غرب القاهرة «ويست سايد» خلال الربع الثالث من العام الجاري وهو عبارة عن مشروع إداري تجاري يقام على مساحة 12 ألف متر مربع على المحور الرئيسي بمدينة 6 أكتوبر ويأتي المشروع ضمن الخطة التوسعية للشركة في السوق العقارية بتنويع محفظة مشروعاتها.