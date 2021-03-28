المصريين للإسكان تكلف إيجل للاستشارات بإعداد دراسة القيمة العادلة

رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، في جلسته المنعقدة اليوم، تعيين شركة إيجل للاستشارات المالية – المستشار المالي المستقل- لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قررت صباح اليوم إيقاف التداول على أسهم الشركة لحين قيام الأخيرة بتكليف مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة.

واستندت في قرارها على نص المادة رقم 34 مكرر :” للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق و/ أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة و/ أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير”.

وقررت الهيئة بعد قرار مجلس إدارة الشركة إعادة التداول على أسهم المصريين للإسكان اعتبارا من جلسة اليوم الساعة 2:20.