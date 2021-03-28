مؤشر البورصة الرئيسي يغلق على تراجع طفيف والتداولات تسجل 684.8 مليون جنيه

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في ختام تعاملات اليوم بصورة طفيفة بنسبة 0.03%، وأغلق عند مستوى 10867 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.59%، وأغلق عند مستوى 60.54 جنيه.

بينما صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.47% و 2.43% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 684.808 مليون جنيه على 188 شركة من خلال 29.075 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 125 شركة مقابل تراجع 21 في حين لم تتغير أسعار 42.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 34.260 مليون جنيه.

وحققت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 34.529 مليون جنيه، مقابل 268.334 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 30.248 مليون جنيه، منها 20.902 مليون جنيه للأفراد، و 9.346 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 4.011 مليون جنيه.

وحققت تعاملات المؤسسات العربية صافي مشتريات بقيمة 5.397 مليون جنيه، مقابل 1.386 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 84.02% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 8.53% والعرب على 7.45% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 19.39% من تعاملات اليوم مقابل 80.60% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.55%، تلاه سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 2.94%، ثم سهم الاهرام للطباعة والتغليف بنسبة 2.90%.

بينما تصدر سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.70%، تلاه سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.51%، ثم سهم المنصورة للدواجن بنسبة 9.49%.