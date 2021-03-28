مال وأعمال

سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في غالبية البنوك خلال تعاملات اليوم

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هبة عبد الله – انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، حتى قرشين في مجموعة واسعة من البنوك الكبرى.

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وتراجع الدولار في بنكي التجاري الدولي CIB، والمصرف العربي الدولي قرشين إلى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع مقابل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

وانخفضت أسعار العملة الخضراء في بنكي الأهلي ومصر قرشا واحدا، ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه، مقابل 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

وانخفض الدولار أيضا بمقدار قرشا واحدا ببنوك الإسكندرية وكريدي أجريكول والعربي الإفريقي الدولي إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78 للبيع بدلا من 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع بداية تعاملات اليوم.

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فيما استقر الدولار ببنوك قطر الوطني الأهلي وHSBC وعوده-مصر عند مستوى 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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