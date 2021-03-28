وزيرة الصحة: وفد صيني يعاين خطوط إنتاج فاكسيرا تمهيدا لتصنيع لقاح كورونا في مصر

دوت الخليج – تلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من السفير الصيني لدى مصر “لياو لي تشينغ”، لبحث سبل التعاون بين البلدين للبدء في تصنيع لقاحات فيروس كورونا وإرسال شحنات جديدة من اللقاح إلى مصر، وذلك بعد استقبال 600 ألف جرعة من اللقاح خلال الأسابيع الماضية.

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الاتصال تناول استعداد دولة الصين لإرسال شحنة جديدة من لقاحات فيروس كورونا هدية إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ورد للجميل الذي قدمته مصر للصين في بداية الجائحة من خلال إرسال شحنات المساعدات الطبية إلى الصين.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة ناقشت مع السفير الصيني سرعة إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة “سينوفارم” الصينية لشراء كميات من جرعات لقاحات فيروس كورونا، واستقبالها أيضًا خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف أنه سيتم إرسال وفد من الخبراء الصينين إلى مصر لمعاينة خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” بعد إشادة منظمة الصحة العالمية بجاهزيتها، وذلك تمهيدًا لتوقيع اتفاقية مع شركة (سينوفاك) الصينية لتصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر.

كود تعريفي لتبادل المعلومات الصحية للمسافرين

وأضاف أن الاتصال تناول التعاون في مجال الضبط المعلوماتي وتبادل البيانات الصحية للمسافرين بين البلدين من خلال تفعيل كود تعريفي (QR code) يتضمن (معلومات عن تحليل الـPCR الخاص بفيروس كورونا، والأجسام المضادة، وموقف تلقي اللقاح)، وذلك لتسهيل حركة التنقل بين البلدين مما يساهم في تنشيط التبادل التجاري وغيره من الأنشطة المختلفة.

وأعلن مجاهد الموافقة على استخدام الكود التعريفي بعد العرض على أجهزة الدولة المعنية في مصر.

وتابع أن الوزيرة توجهت بالشكر لجمهورية الصين الشعبية والحكومة الصينية لدعمها المستمر لمصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا وحرصها على إمداد مصر بدفعات من اللقاحات لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي ساهمت في بدء تطعيم الفئات المستحقة من الأطقم الطبية والمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما أشادت الوزيرة بالدور الصيني في المنطقة العربية في مجال لقاحات فيروس كورونا بشكل عملي وبخطوات جادة ومحسوسة، مؤكدة تعاون وتضامن مصر الكامل مع الصين وتبادل الخبرات بما يساهم في تعزيز الأنظمة الصحية بين البلدين وجهود التصدي لجائحة فيروس كورونا.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد شهدت في الأسابيع الماضية مراسم توقيع استلام 600 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، والتي وصلت على دفعتين إلى مطار القاهرة الدولي هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية.