مصلحة الجمارك: انتظام العمل بالديوان العام بعد السيطرة على حريق محدود جدا دون خسائر

دوت الخليج – أكدت مصلحة الجمارك انتظام العمل بديوان عام المصلحة، عقب نجاح فرق الأمن الإدارى بوزارة المالية في إخماد حريق صغير ومحدود جدًا نشب في مخزن صغير.

وأوضحت مصلحة الجمارك، في بيان لها، أنه لم ينجم عن هذا الحريق أي خسائر بشرية أو تلفيات مادية.

وأشادت مصلحة الجمارك بـ”سرعة تجاوب رجال الدفاع المدني، وحضورهم لمقر الحريق، وقد تبين لهم أنه قد تم إخماد هذه النيران المحدودة جدًا تمامًا قبيل وصولهم”.