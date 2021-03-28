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دوت الخليج – أكدت مصلحة الجمارك انتظام العمل بديوان عام المصلحة، عقب نجاح فرق الأمن الإدارى بوزارة المالية في إخماد حريق صغير ومحدود جدًا نشب في مخزن صغير.
وأوضحت مصلحة الجمارك، في بيان لها، أنه لم ينجم عن هذا الحريق أي خسائر بشرية أو تلفيات مادية.
وأشادت مصلحة الجمارك بـ”سرعة تجاوب رجال الدفاع المدني، وحضورهم لمقر الحريق، وقد تبين لهم أنه قد تم إخماد هذه النيران المحدودة جدًا تمامًا قبيل وصولهم”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصلحة الجمارك: انتظام العمل بالديوان العام بعد السيطرة على حريق محدود جدا دون خسائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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