رئيس الوزراء يتابع الترتيبات النهائية لموكب نقل المومياوات الملكية

دوت الخليج – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

كما شارك في الاجتماع: الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء عبد الخالق عبد الحميد، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء محمد عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعدد من المسئولين.

واستهلت اللجنة الوزارية اجتماعها اليوم بمتابعة الترتيبات النهائية لحدث موكب نقل المومياوات الملكية المقرر يوم 3 أبريل 2021، حيث أوضح وزير السياحة والآثار أنه منذ الإعلان عن تاريخ الفعالية في مصر يوم 18 مارس 2021، فقد تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، كما تم تأكيد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، مضيفاً أن 400 قناة تليفزيونية، أكدت نقلها هذا الحدث حتى الآن.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارة للسياحة والاثار على استمرار العمل بعدد من التيسيرات السابقة لدعم قطاع السياحة، حتى 31 أكتوبر 2021 تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

كما استعرضت اللجنة الوزارية الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة من يناير 2020 إلى فبراير 2021، حيث أشار وزير السياحة والآثار إلى أن هناك أكثر من مليوني سائح زاروا مصر منذ استئناف السياحة في الفترة من يوليو 2020 حتى فبراير 2021.

وتناول الوزير بالشرح والتفصيل حركة السياحة الوافدة إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر من يوليو 2020 ـ مارس 2021، والجنسيات الوافدة حيث كانت حركة السياحة الوافدة من أوكرانيا في الصدارة، تلتها بيلاروسيا، فضلاً عن حركة المطارات في المدن السياحية، والتي تصدرها مطار شرم الشيخ، وتلاه الغردقة، وبرج العرب، ومرسي علمـ، وذلك خلال الفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021.

واستعرض الدكتور خالد العناني عددا من الجهود التي تبذلها الوزارة لدفع الحركة السياحية، لافتاً إلى مبادرة “شتى في مصر” لتشجيع السياحة الداخلية منذ 15 يناير 2021.

وأشار إلى أنها تضمنت مجموعة من الحوافز السياحية، من بينها وضع سعر موحد لتذاكر الطيران يشمل سعر الذهاب والعودة والضرائب، وعروض أسعار مخفضة للفنادق، ومنح تخفيض قدره 50% على أسعار زيارة المواقع الأثرية والمتاحف بالأقصر وأسوان للمصريين.

وأوضح أنه تم الترويج للمبادرة في القنوات والصحف كافة، كما تم التنسيق مع وزارة الطيران المدني لمد المبادرة حتى 15 مايو 2021.

وتناول الوزير أوجه الترويج السياحي، والتي تضمنت إطلاق أغنية مصورة بعنوان “مصر أرض الجمال” للتهنئة بالعام الجديد 2021، والترويج خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، فضلاً عن توجيه الدعوة إلى 60 مدونا لزيارة مصر، وإعداد فيلم عن جهود الدولة في مجال الآثار تمهيداً لإطلاقه يوم 3 أبريل 2021.

كما استعرض الصدى الإعلامي في وسائل الاعلام العالمية، لاسيما التليجراف التي نشرت مقالاً بعنوان “مصر مثالية للسياحة لفترة ما بعد الإغلاق” والـ “سي إن إن” التي صنفت مصر كأحد أفضل الوجهات السياحية للزيارة عام 2021، والجارديان التي صنفت مسجد ومدرسة السلطان برقوق كأحد أفضل 10 جولات افتراضية لأجمل المباني العالمية.

واستعرضت اللجنة الوزارية آخر المستجدات ذات الصلة بقطاع السياحة، حيث أشار الوزير إلى افتتاح مصنع المستنسخات الأثرية “شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية”، بهدف مواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية في صناعة النماذج الأثرية، من خلال فنانين مصريين متخصصين ذوي خبرة وكفاءة عالية.

كما أشار الوزير إلى الانتهاء من إعداد المسودة النهائية من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد بالتنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل، وكذا موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بوابة العمرة المصرية.