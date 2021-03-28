فرنسا تسجل 131 حالة وفاة وأكثر من 37 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا اليوم – أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 131 وفاة و37014 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 94596، فيما عدد الإصابات 4545589.

وأشارت إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 7742466.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أعلن في 24 مارس الحالي، أن حكومة بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا ما فشلت القيود الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توقع أن تمر بلاده بما وصفها بـ “فترة صعبة” في مكافحة جائحة كورونا، حتى منتصف شهر أبريل القادم.

بينما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أن فرنسا تمر بموجة ثالثة من وباء فيروس كورونا.