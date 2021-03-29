مال وأعمال

وزارة الطيران المدني تنفي ما تردد عن اندلاع حريق بمطار القاهرة الدولي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

دوت الخليج – نفى باسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران المدني للعلاقات الدولية والإعلام، صحة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن اندلاع حريق بمطار القاهرة الدولي.

RealGate

وأكدت وزارة الطيران، في بيان لها، أن هذا الخبر “عار تماما من الصحة”.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية بوزارة الطيران لعدم نشر معلومات كاذبة وغير صحيحة من شأنها إثاره الذعر والبلبلة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الطيران المدني تنفي ما تردد عن اندلاع حريق بمطار القاهرة الدولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا