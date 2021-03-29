وزارة الطيران المدني تنفي ما تردد عن اندلاع حريق بمطار القاهرة الدولي

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دوت الخليج – نفى باسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران المدني للعلاقات الدولية والإعلام، صحة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن اندلاع حريق بمطار القاهرة الدولي.
وأكدت وزارة الطيران، في بيان لها، أن هذا الخبر “عار تماما من الصحة”.
وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية بوزارة الطيران لعدم نشر معلومات كاذبة وغير صحيحة من شأنها إثاره الذعر والبلبلة.
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