عاجل.. نجاح تحرير سفينة إيفرجيفين العالقة في قناة السويس

نجحت فجر اليوم عمليات تحرير السفينة إيفرجيفين العالقة في قناة السويس منذ أقل من أسبوع.

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن فجر اليوم الإثنين، بدء مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بواسطة ١٠ قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

وأوضح رئيس الهيئة أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كلا من القاطرة “بركة ١ “والقاطرة “عزت عادل” بقوة شد ١٦٠ طن لكل منهما.

فيما تقوم ٤ قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتان الجديدتان “عبد الحميد يوسف” و”مصطفى محمود” بقوة شد ٧٠ طن لكل منهما والقاطرتان بورسعيد ١ وبورسعيد ٢، كما تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد ٢٨٥ طن، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان “تحيا مصر١ “و”تحيا مصر ٢” في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.

جدير بالإشارة، أن القاطرة الهولندية APL GUARD وصلت مساء أمس الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.