نمو الطلب على القروض في الصين خلال الربع الأول من عام 2021

شينخوا _ أظهر تقرير صادر عن بنك الشعب الصيني أن مؤشر الطلب العام على القروض في الصين بلغ 77.5 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 5.9 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2020.

وارتفعت المؤشرات الفرعية للطلب على القروض في الربع الأول للقطاعات بما فيها التصنيع والبنية التحتية وتجارة الجملة والتجزئة عن الربع الرابع من العام الماضي، وفقا لتقرير استطلاع المصرفيين الصادر عن بنك الشعب الصيني.

وأظهر التقرير ان زيادة الثقة بين المصرفيين بالاقتصاد الصيني في الربع الأول، حيث بلغ مؤشر نشاط الاقتصاد الكلي للمصرفيين 42.4 في المائة، بزيادة 8.8 نقطة مئوية عن الربع السابق.

وأظهر رواد الأعمال أيضا مزيدا من الحماس للتنمية الاقتصادية في البلاد، بحسب تقرير استطلاع رواد الأعمال الصادر عن بنك الشعب الصيني.

وذكر التقرير أنه في الربع الأول، بلغ مؤشر نشاط الاقتصاد الكلي لرواد الأعمال 38.9 في المائة، بزيادة 4.5 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2020، وبزيادة 26.5 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.