الرقابة المالية توقف شركة ركويزا للاستشارات لمدة 3 أشهر

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فاروق يوسف _ أصدرت هيئة الرقابة المالية قرار رقم 42 لسنة 2020 بوقف قيد شركة ركويزا للاستشارات المالية، لمدة 3 أشهر، وذلك بسجل قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة.
وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن قرار الإيقاف جاء لما نسب إلى الشركة من مخالفات، ذلك وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (114) لسنة 2018.
وأكدت أنه تم إعلان الشركة بقرار الوقف بتاريخ 28 مارس بالبريد الإلكتروني وبخطاب مسجل بعلم الوصول .
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