جلفار الإماراتية تبرم اتفاقية لتصنيع لقاح سينوفارم والانتاج التجاري يبدأ أبريل المقبل

دوت الخليج – أفصحت شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إبرام اتفاقية مع شركة “G42 Medications Trading” الإماراتية لإنتاج لقاحات كورونا من سينوفارم الصينية.

وأوضحت الشركة في بيان للسوق اليوم الاثنين، أنه من المتوقع بدء الانتاج التجاري في أبريل المقبل.

يذكر أن شركة G42 Healthcare، التي تتخذ من ‫أبوظبي‬ مقراً لها، قد شاركت في المرحلة الثالثة من تجاريب اللقاح الصيني تحت إشراف دائرة الصحة بأبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.

والشراكة القائمة بين “G42” وسينوفارم الصينية تضمن النفاذ السريع للقاح لجميع سكان دولة الإمارات، حيث سيم تصنيع اللقاح في أبوظبي.

وأطلق أمس الأحد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونظيره الصيني ووانغ يي مشروع “علوم الحياة وتصنيع اللقاحات” المشترك والذي سيتم بموجبه تصنيع لقاح “سينوفارم” في الإمارات.