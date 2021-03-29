مال وأعمال

جلفار الإماراتية تبرم اتفاقية لتصنيع لقاح سينوفارم والانتاج التجاري يبدأ أبريل المقبل

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

دوت الخليج – أفصحت شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إبرام اتفاقية مع شركة “G42 Medications Trading” الإماراتية لإنتاج لقاحات كورونا من سينوفارم الصينية.

RealGate

وأوضحت الشركة في بيان للسوق اليوم الاثنين، أنه من المتوقع بدء الانتاج التجاري في أبريل المقبل.

يذكر أن شركة G42 Healthcare، التي تتخذ من ‫أبوظبي‬ مقراً لها، قد شاركت في المرحلة الثالثة من تجاريب اللقاح الصيني تحت إشراف دائرة الصحة بأبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.

والشراكة القائمة بين “G42” وسينوفارم الصينية تضمن النفاذ السريع للقاح لجميع سكان دولة الإمارات، حيث سيم تصنيع اللقاح في أبوظبي.

FRA10years

وأطلق أمس الأحد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونظيره الصيني ووانغ يي مشروع “علوم الحياة وتصنيع اللقاحات” المشترك والذي سيتم بموجبه تصنيع لقاح “سينوفارم” في الإمارات.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جلفار الإماراتية تبرم اتفاقية لتصنيع لقاح سينوفارم والانتاج التجاري يبدأ أبريل المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا