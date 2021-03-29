- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دوت الخليج – أفصحت شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إبرام اتفاقية مع شركة “G42 Medications Trading” الإماراتية لإنتاج لقاحات كورونا من سينوفارم الصينية.
وأوضحت الشركة في بيان للسوق اليوم الاثنين، أنه من المتوقع بدء الانتاج التجاري في أبريل المقبل.
يذكر أن شركة G42 Healthcare، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، قد شاركت في المرحلة الثالثة من تجاريب اللقاح الصيني تحت إشراف دائرة الصحة بأبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.
والشراكة القائمة بين “G42” وسينوفارم الصينية تضمن النفاذ السريع للقاح لجميع سكان دولة الإمارات، حيث سيم تصنيع اللقاح في أبوظبي.
وأطلق أمس الأحد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونظيره الصيني ووانغ يي مشروع “علوم الحياة وتصنيع اللقاحات” المشترك والذي سيتم بموجبه تصنيع لقاح “سينوفارم” في الإمارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جلفار الإماراتية تبرم اتفاقية لتصنيع لقاح سينوفارم والانتاج التجاري يبدأ أبريل المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.