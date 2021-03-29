مؤشر البورصة الرئيسي يفقد 0.38% مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.38%، ليتداول عند مستوى 10826 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 0.86%، ليتداول عند مستوى 60.02 جنيه.

بينما صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.26%، و 0.81% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 51.292 مليون جنيه على 128 شركة من خلال 3.293 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 46 شركة مقابل تراجع 10 شركات بينما لم تتغير أسعار 72.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 1.806 مليون جنيه، منها 1.674 مليون جنيه للمؤسسات، و131.218 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.294 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 1.706 مليون جنيه، مقابل 411.867 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.1 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 3.684 مليون جنيه، مقابل 584.072 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم المنصورة للدواجن قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.61%، تلاه سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر بنسبة 8.18%، تلاه سهم العربية للمحابس بنسبة 7.74%.

بينما تصدر سهم غاز مصر قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.7%، تلاه سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 2.52%، ثم سهم العبوات الطبية بنسبة 0.97%.