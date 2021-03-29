أرامكو السعودية تضمن شركة تابعة في ديون بقيمة بقيمة 3.7 مليار دولار

دوت الخليج – أفصحت شركة أرامكو السعودية، عن إبرام اتفاقيات لإعادة هيكلة الديون ذات الأولوية لشركة صدارة للكيميائيات ـ التي تمتلك 65% من رأسمالها – وتعديل بعض شروط الترتيبات التجارية فيما يتعلق بشراء مواد اللقيم والتسويق لمنتجات “صدارة” النهائية.

وأفادت أرامكو، في بيان لسوق الأسهم السعودية “تداول” اليوم الاثنين، بموافقتها وشركة داو كيميكال “داو” على تقديم ضمان بنحو 3.7 مليار دولار أمريكي من إجمالي أصل مبلغ الدين ذي الأولوية؛ وذلك بما يتناسب مع ملكيتهما في شركة صدارة للكيميائيات.

وأضافت أن الضمان الذي تم تقديمه يعد أقل بكثير مقارنة بالضمانات المقدمة سابقاً والبالغة 10 مليارات دولار أمريكي والتي تم الإفصاح عنها وقت اكتمال مشروع صدارة فـي نوفمـبر 2020.

وأشارت أرامكو إلى أن أحكام إعادة الهيكلة تضمنت كذلك امتيازات مـثل منح فترة سماح لا يتم بموجبها سداد أصل الدين حتى يوم 15 يونيو 2026، وتمديد تاريخ الاستحقاق النهائي لجميع التسهيلات من عام 2029 إلى عام 2038.

وذكرت أرامكوا انها أبرمت وشركة داو (و/ أو الشركات التابعة لهما)، وصدارة للكيميائيات اتفاقيات بغرض تزويد لقيم إضافي عن طريق زيادة كمية الإيثان والبنزين الطبيعي التي يتم توريدها عن طريق أرامكو السعودية، وزيادة تدريجية في حقوق أرامكو السعودية في تسويق المنتجات النهائية التي تنتجها صدارة للكيميائيات، وذلك من خلال الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ولفتت أرامكو السعودية إلى أن شركة صدارة للكيميائيات طرف ذو علاقة؛ نظراً لكونها إحدى الشركات التابعة لها، وتمتلك 65% من رأسمالها.