التعمير العربية تتعاقد مع مجموعة FACIL الإماراتية لإدارة مشروعاتها الفندقية بالعاصمة الإدارية

تعاقدت شركة “التعمير العربية” للتنمية والإستثمار العقارى مع مجموعة “FACIL ” الإماراتية العالمية والمتخصصة فى إدارة الفنادق العالمية لإدارة مشروع “ريفان تاور” أحدث مشروعات الشركة فى منطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتى التعاقد مع مجموعة “FACIL ” الإماراتية لتقديم منتج عقارى يوفر خدمات فندقية عالمية ويكون إضافة حقيقية للقطاع العقارى فى السوق المصرى بالإضافة إلى تحقيق عائد استثمارى للعملاء المستهدفين راغبى الاستثمار والسكن بمشروعات الشركة .

وتتضمن بنود الاتفاق بين شركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقارى ومجموعة “FACIL ” الإماراتية العالمية على تقديم الخدمات الفندقية والإدارة للأنشطة السكنية لمشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة نظراً لخبرة وتخصص المجموعة الإماراتية فى هذا الشأن بالإضافة لتأجير الوحدات الفندقية لعملاء المشروع.

وقع بنود التعاقد أحمد أسامة رئيس القطاع التجارى بشركة ” التعمير العربية ” وجولى شيلدز الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات “FACIL ” الإماراتية .

قال أحمد أسامة رئيس القطاع التجارى بشركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقارى إن هذا التعاقد يعكس مدى حرص الشركة على تقديم منتج عقارى بمواصفات عالمية خاصة أن مجموعة “FACIL” الإماراتية تدير سلاسل فنادق عالمية.

أوضح أسامة أن التعمير العربية تسعى دائماً لتقديم خدمات جديدة وتكون ضمانة للعملاء راغبى الإستثمار فى تحقيق عائد على الوحدة الفندقية المملوكة له بجانب رفع القيمة السوقية لمشروعات الشركة فى السوق المصرى خاصة إن الشركة وضعت خطط توسعية جديدة فى القطاع العقارى تستهدف تحقيقها خلال الفترة المقبلة .

ذكر أسامة إن استثمارات شركة التعمير العربية ارتفعت فى السوق المصرى إلى 60% خلال ليصل إلى 5 مليارات جنيه بالمشروعات العقارية بخلاف المشروعات الأخرى فى قطاعات الصناعة والزراعة.

من جانبها قالت جولى شيلدز الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات “FACIL ” الإماراتية إن المجموعة تستهدف تقديم خدمة إدارة فندقية متميزة بمواصفات عالمية مثل باقى مشروعاتها فى دول العالم وفى مقدمتها دولة الإمارات خاصة إنها تدير سلاسل فنادق عالمية شهيرة لافته إلى أنه ضمن أبرز العلامات الفندقية التى تديرها المجموعة فى قطاع الفندقة سلسلة فنادق جميرا وموفنبيك وفيرسك وراديسون العالمية.