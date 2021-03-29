- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج _ قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المصريون نجحوا اليوم في إنهاء أزمة السفينة العالقة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بالعملية من كل جانب.
أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تدوينه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بإعادة الأمور إلى نصابها بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة. لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي: المصريون نجحوا في إنهاء أزمة السفينة العالقة رغم التعقيد الفني الهائل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.