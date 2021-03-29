الرئيس السيسي: المصريون نجحوا في إنهاء أزمة السفينة العالقة رغم التعقيد الفني الهائل

دوت الخليج _ قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المصريون نجحوا اليوم في إنهاء أزمة السفينة العالقة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بالعملية من كل جانب.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تدوينه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بإعادة الأمور إلى نصابها بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة. لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون.