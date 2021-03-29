مال وأعمال

تراجع أسعار النفط والغاز بعد تعويم سفينة إيفرجيفن في قناة السويس

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

دوت الخليج – بإعلان الهيئة العامة لقناة السويس، نجاح تعويم سفينة إيفر جيفن اليابانية الجانحة في المجرى الملاحي للقناة هبطت أسعار النفط والغاز.

RealGate

وهبط سعر مزيج برنت بنحو 0.11% إلى 64.50 دولار للبرميل لعقود تسليم 21 مايو بحلول الساعة 9.23 صباحا بتوقيت جرينتش.

أما خام غرب تكساس الوسيط فهبط بنحو 0.48% مسجلا 60.68 دولارا للبرميل في عقود تسليم 21 مايو الآجلة بحلول الساعة 9.24 صباحا بتوقيت جرينتش.

وانخفض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي بنحو 0.43% مسجلا 2.55 دولار بحلول الساعة 9.35 صباحا بتوقيت جرينتش.

FRA10years

أما أسعار الخام الخفيف فتراجعت 1.33% في العقود الآجلة تسليم شهر، و1.31% في عقود تسليم شهرين مسجلة 60.16 دولار ، و1.28% إلى 59.98 دولار في عقود تسليم 3 أشهر وبنحو 1.01% إلى 59.79 دولار في عقود تسليم 4 أشهر .

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع أسعار النفط والغاز بعد تعويم سفينة إيفرجيفن في قناة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا