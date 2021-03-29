دوت الخليج – بإعلان الهيئة العامة لقناة السويس، نجاح تعويم سفينة إيفر جيفن اليابانية الجانحة في المجرى الملاحي للقناة هبطت أسعار النفط والغاز. وهبط سعر مزيج برنت بنحو 0.11% إلى 64.50 دولار للبرميل لعقود تسليم 21 مايو بحلول الساعة 9.23 صباحا بتوقيت جرينتش. أما خام غرب تكساس الوسيط فهبط بنحو 0.48% مسجلا 60.68 دولارا للبرميل في عقود تسليم 21 مايو الآجلة بحلول الساعة 9.24 صباحا بتوقيت جرينتش. وانخفض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي بنحو 0.43% مسجلا 2.55 دولار بحلول الساعة 9.35 صباحا بتوقيت جرينتش. أما أسعار الخام الخفيف فتراجعت 1.33% في العقود الآجلة تسليم شهر، و1.31% في عقود تسليم شهرين مسجلة 60.16 دولار ، و1.28% إلى 59.98 دولار في عقود تسليم 3 أشهر وبنحو 1.01% إلى 59.79 دولار في عقود تسليم 4 أشهر .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع أسعار النفط والغاز بعد تعويم سفينة إيفرجيفن في قناة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.