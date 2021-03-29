بورصة الكويت تغلق على تراجع شبه جماعي بضغط من 6 قطاعات

فهد حسين – أنهت بورصة الكويت تداولات اليوم الاثنين، على تراجع شبه جماعي، بضغط من هبوط 6 قطاعات، وسط تقلص السيولة وانخفاض حجم التداولات.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06%، فيما هبطت مؤشرات السوق الأول 0.33% و”السوق الرئيسي 50″ بنحو 0.23%، والمؤشر العام 0.23%.

وتقلص حجم التداولات إلى 163.99 مليون سهما من 186.52 مليون سهما تداولات في جلسة أمس الأحد، كما انخفضت السيولة إلى 27.76 مليون دينار من 29.26 مليون دينار الجلسة السابقة.

وتراجعت 6 قطاعات تصدرها التكنولوجيا بهبوطه 1.07% تلاه الصناعية بنسبة 0.36%، فيما ارتفعت 6 قطاعات أخرى تصدرها التأمين بصعوده 3.29% تلاه الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%، واستقر قطاع منافع.

وتصدر سهم “استهلاكية” قائمة الأسهم الـ55 الخاسرين بنهاية الجلسة بهبوطه 9.33%، بينما تصدر سهم الأهلية للتأمين قائمة الأسهم الـ55 الرابحين بصعوده 13.8%، فيما استقر 20 سهما عند مستويات تداول الجلسة السابقة.

وكان سهم “دبي الأولى” الذي ارتفع 1.97% الأكثر تداولا حسب الكميات بأكثر من 13 مليون سهما، بينما تصدر “الكويت الوطني” الذي هبط 0.5% قائمة أنشط الأسهم من حيث السيولة بقيمة تداولات بلغت 4.57 مليون دينار.