لافارﭺ مصر وماونتن ﭬيو توقعان عقد توريد الخرسانة الجاهزة لمشروع آي سيتي

وقعت لافارﭺ مصر، التابعة لمجموعة لافارﭺ هولسيم العالمية، عقداً مع شركة ماونتن فيو لمدة 3 سنوات لتوريد 300 ألف متر مكعب من الخرسانة الجاهزة لمشروع آي سيتي شرق القاهرة من خلال محطة خرسانة جاهزة داخل موقع المشروع.

وقال بيان شركة لافارج مصر، إن هذا العقد يعد امتدادا للتعاون بين الشركتين، إذ تعاونت الشركتان سابقاً في مشروعات أخرى في القاهرة الجديدة والعين السخنة وغرب القاهرة ومناطق الساحل الشمالي.

وقال سولومون بومجارتنر أفيليس، الرئيس التنفيذي لشركة لافارﭺ مصر، إنه سيتم توريد نحو 300 ألف متر مكعب خرسانة لمشروع آي سيتي بشرق القاهرة وفق الاتفاق بين الطرفين، وذلك ضمن توجه الشركتان نحو تقديم الحلول المبتكرة والمستدامة في مجال التشييد والبناء.

وأكد المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن ﭬيو، أن الشركة تسعى دائما للتعاقد مع الشركات المتخصصة للوصول إلى أفضل النتائج في مشروعاتها، لافتا إلى أن هناك تعاون مستمر بين ماونتن فيو ولافارج على مدار السنوات الماضية.