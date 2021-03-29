خسائر مؤشر البورصة الرئيسي ترتفع منتصف التعاملات والتجاري الدولي يفقد 1.88%

رنا ممدوح _ ارتفعت خسائر مؤشر البورصة الرئيسي في منتصف تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 10775 نقطة، مسجلا تراجعاً بنسبة 0.85%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.88%، ليتداول عند مستوى 59.4 جنيه.

بينما صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.02%، و 1.35% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 512.675 مليون جنيه، على 169 شركة من خلال 20.980 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 93 شركة مقابل تراجع 38 بينما لم تتغير أسعار 38.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 28.686 مليون جنيه، منها 27.448 مليون جنيه للمؤسسات، 1.237 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 15.727 مليون جنيه، منها 14.544 مليون جنيه للأفراد، و1.182 مليون جنيه للمؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 44.413 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 72.710 مليون جنيه، مقابل 28.296 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم المنصورة للدواجن قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.69%، تلاه سهم مصر للفنادق بنسبة 9.47%، ثم سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر بنسبة 9.27%.

بينما تصدر سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.86%، تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 5.54%، ثم سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 4.71%.