بيتكوين تقفز 4% وتتجاوز 58 ألف دولار

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وكالات _ قفزت بيتكوين اليوم إلى قمة أسبوع جديدة، لترتفع بما يصل إلى 4.5 بالمئة وتبلغ 58 ألفا و300 دولار وتقترب من ذروتها عند 61 ألفا و100 دولار التي بلغتها في وقت سابق هذا الشهر.
كانت شركة فيزا قالت في وقت سابق إنها ستستمح باستخدام العملة المشفرة لتسوية عمليات على شبكتها للمدفوعات، وذلك في أحدث مؤشر على تنامي قبول العملات الرقمية من جانب القطاع المالي التقليدي.
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