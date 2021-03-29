ارتفاع جماعي لمؤشرا أسواق المال الإماراتية والمكاسب السوقية تتجاوز 17 مليار درهم

فهد حسين – سيطر الأداء الإيجابي على مؤشرا أسواق المال الإماراتية، ليرتفع سوق دبي المالي بنحو 2.1% وسوق أبوظبي المالي 1.17%، ليسجلا مكاسب سوقية بقيمة 17.63 مليار درهم.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات اليوم الاثنين مرتفعا 2.1% إلى مستوى 2552.6 نقطة بدعم من 6 قطاعات وسط السيولة الوفيرة وزيادة احجام التداولات.

وبلغ حجم التداولات 187.36 مليون سهما بسيولة قدرها 211.79 مليون درهم عبر 3017 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات في السوق تصدرها العقارات والنقل بصعودهما 4.39% و2.38% بالترتيب، فيما تراجع قطاعا السلع والخدمات بنسبة 0.74% و0.7% بالترتيب.

وعلى مستوى الأسهم، تصدر سهم أملاك قائمة 21 سهم حققوا أرباحا خلال الجلسة بصعوده 14.88%، فيما تصدر سهم “ديبا” 6 أسهم سجلوا خسائر خلال الجلسة بهبوطه 9.69% تلاه سهم الإمارات للمرطبات متراجعا 8.21%.

وكان سهم شركة ديار العقارية صاحب النصيب الأكبر من حجم التداولات بعدد 35.21 مليون سهما، فيما كان سهم إعمار صاحب أكبر سيولة بقيمة 38.57 مليون درهم.

وسجل سوق دبي المالي مكاسب سوقية بقيمة 5.836 مليار درهم بختام التداولات، بارتفاع رأس المال السوقي إلى 356.496 مليار درهم من 350.66 مليارا بإغلاق جلسة أمس الأحد.

في المقابل، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي 1.17% إلى مستوى 5824.13 نقطة بدعم من الارتفاع شبه الجماعي لقطاعات السوق، حيث ارتفعت 8 قطاعات تصدرها الصناعة الذي صعد 5.5% بدعم من سهم “جلفار” تلاه قطاعا الاستثمار والخدمات المالية والطاقة بنسب 3.02% و2.63% بالترتيب، فيما هبط قطاع التأمين وحيدا بنسبة 2.71%.

وسجل السوق مكاسب بقيمة 11.792 مليار درهم بارتفاع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 830.792 مليار درهم بختام التداولات من 819 مليارا بختام الجلسة السابقة.

وتداول المستثمرون 132.14 مليون سهما بسيولة بلغت 892.61 مليون درهم.

وعلى مستوى الأسهم، ارتفع سهم جلفار للصناعات الدوائية بنحو 14.4% بعد الإعلان عن اتفاقية لتصنيع لقاح سينوفارم الصيني، فيما تصدر سهم أدنيك قائمة الخاسرين متراجعا 6.36%.