تراجع البنوك التجارية بأكثر من 50% يهبط بمؤشر بورصة البحرين

فهد حسين – أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تداولات اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.99% ليستقر عند مستوى 1458.07 نقطة بضغط من هبوط قطاعا البنوك التجارية والخدمات.

وبلغت السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم 434.06 ألف دينار، كما وصل حجم التداولات إلى 2.8 مليون سهم.

وتراجع قطاعا البنوك التجارية والخدمات بنسبة 51.24% و34.8% بالترتيب، فيما ارتفع قطاعا الصناعة والاستثمار بنسبة 12.57% و0.92% بالترتيب، واستقر قطاعا التأمين والفنادق والسياحة.

وكان سهم “ألمونيوم البحرين” أكبر الرابحين خلال الجلسة بارتفاعه 1.58%، كما جاء سهم “APM تيرمينالز البحرين” على رأس الخاسرين بتراجعه 7.62%.

ووصلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة البحرين إلى 9.079 مليار دينار بنهاية جلسة اليوم الاثنين.