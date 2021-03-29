سوق مسقط يتراجع 0.45% بضغط من القطاع المالي والأسهم المتوافقة مع الشريعة

فهد حسين – أغلق مؤشر “مسقط 30” الرئيسي بسوق مسقط المالي، تداولات اليوم الاثنين متراجعا بنحو 0.45% إلى مستوى 3684.27 نقطة، بضغط من تراجع القطاع المالي والأسهم المتوافقة مع الشريعة.

وبلغت السيولة المتداولة في السوق 2.17 مليون ريال، عبر 679 صفقة على 16.9 مليون سهم.

وارتفعت 9 أسهم بقيادة “عمان والإمارات القابضة” الذي صعد 4.35% بختام تداولات اليوم، فيما تراجع 12 سهما تصدرهم “البنك الأهلي العماني” منخفضا بنحو 4.55%، واستقر 20 سهما عند مستويات إغلاق أمس الأحد.

وكان سهم “الأنوار للاستثمارات” الأنشط خلال تداولات اليوم بحجم تداول بلغ 8.77 مليون سهم بسيولة بلغت 743.7 ألف ريال.

وتراجع مؤشر القطاع المالي 0.7% إلى مستوى 5658.8 نقطة، وقطاع الأسهم المتوافقة مع الشريعة بنسبة 0.79%، فيما ارتفع قطاعا الصناعة والخدمات بنسبة 0.15% و0.01% بالترتيب.

وسجلت رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بمؤشرات السوق وعددها 165 سهما، نحو 10,955 مليار ريال بختام التداولات.