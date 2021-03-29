بيكتل الأمريكية تعرض تنفيذ دراسات الخط السادس لمترو الأنفاق

دوت الخليج – أفصح سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة جوناثان كوهين، عن رغبة شركة “بيكتل” الأمريكية للتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والمجتمعية للخط السادس لمترو الأنفاق (المعادي الجديدة – الخصوص) بطول حوالي 30 كم.

وأوضح السفير الأمريكي في لقاء مع وزير النقل كامل الوزير، اليوم الاثنين، أن بيكتل تسعى لتنفيذ تلك الدراسات بالتعاون مع مجموعة شركات محلية وعالمية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل لسفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة وشركة بيكتل الأمريكية، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال مترو الأنفاق (المعادي الجديدة – الخصوص).

وأكد الوزير على عمق على العلاقات المصرية الامريكية، والتعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل خاصة في مجال جرارات السكك الحديدية حيث تعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتوريد عدد (110) جرار جديد وإعادة تأهيل عدد (81) جرار سبق وأن وردتها الشركة لهيئة السكة الحديد عامي (2008 – 2009).

وأشار الوزير إلى توريد 100جرار حتى اليوم، ومن المخطط وصول آخر عشر جرارات من هذا التعاقد قبل نهاية الشهر الجاري.

وذكر الوزير أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعاقدت في وقت سابق مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتمويل وتوريد عدد (50) جرار جديد وإعادة تأهيل عدد (50) جرار هينشل وعقد عمرة عدد (41) جرار سبق أن وردتها الشركة للهيئة عامي (2008 – 2009) وعقد صيانة لمدة 15سنة لعدد (141) قاطرة.