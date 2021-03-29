عاجل.. 5.75 جنيه السعر النهائي لسهم تعليم.. وتغطية الطرح الخاص 2.34 مرة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، عن تغطية شريحة الطرح الخاص البالغة 339.931 مليون سهم عدد 2.34 مرة وذلك للمؤسسات ذات الملاءة المالية والمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه قد تم تحديد السعر النهائي للطرح الخاص بقيمة 5.75 جنيه للسهم وعليه فإن السعر النهائي لأسهم الطرح العام البالغ عددها 17.891 مليون سهم يبلغ 5.75 جنيه للسهم الواحد.

وذكرت بأن آخر يوم للمشاركة في الطرح العام يوم الخميس الموافق 1 إبريل، لافته إلى أن راغبي الشراء عليهم ايداع نسبة 25% على الأقل من قيمة الأسهم المطلوب شراؤها على أساس السعر النهائي والبالغ قدره 5.75 جنيه للسهم وذلك عن طريق أي من شركات السمسرة العاملة والمرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط.

وأعلنت أن الحد الأدني لطلبات الشراء للمشتري الواحد من شريحة الطرح العام هو سهم واحد والحد الأقصى لطلبات الشراء للمشتري الواحد هو 17.891 مليون سهم.

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء التخصيص في الطرح العام بالنسبة والتناسب بين المطروح للبيع والمطلوب شراؤه لكل طالب شراء وفقا لما تم الإشاره إليه بنشره الطرح.

وفي 11 فبراير الماضي، كشفت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إحدى استثمارات سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن طرح 49% من أسهمها طرحًا عامًا وخاصًا بالسوق الثانوية بالبورصة المصرية.

وسيكون عبر طرح شركة “سفنكس أوبليسك بي.في” حد أقصى 357.822.500 سهم عادي من الأسهم المملوكة لها، ما يمثل 49% من إجمالي رأس مال “تعليم”.