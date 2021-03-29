سوق الأسهم السعودية ترتفع 1.4% بدعم من القطاعات الرئيسية

فهد حسين – أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تداول” جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع نسبته 1.4% بعد إضافة 132.68 نقطة صعد بها إلى مستوى 9615.63 نقطة، بدعم من 3 قطاعات كبرى.

وشهد السوق ارتفاعا في حجم التداولات إلى 314.7 مليون سهما من 252.81 مليون سهم، وارتفعت السيولة إلى 10.5 مليار ريال من 8.68 مليارا في جلسة أمس الأحد، كما سجل رأس المال السوقي نحو 9.240 تريليون ريال.

وتراجع قطاعا النقل والإعلام والترفيه بنسبة 0.12% و0.08% بالترتيب، فيما ارتفعت بقية القطاعات بصدارة التطبيقات وخدمات التقنية الذي صعد 5.3%، تلاه السلع طويلة الأجل بنسبة 1.81%، ثم قطاعات البنوك والاتصالات والسلع الرأسمالية بأكثر من 1.7% والطاقة بنسبة 1.69%.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت المكاسب 146 سهما، تصدرهم سهم “ذيب لتأجير السيارات” في أول أيام تداوله بوصوله الحد الأقصى مرتفعا 30%، تلاه سهم “عسير” بنسبة 9.99%، فيما أغلق 40 سهما على خسائر بقيادة سهم “بدجت السعودية” بنسبة 6.15%.

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 0.22%، مضيفا 52.89 نقطة صعد بهم إلى مستوى 23786.19 نقطة، ليسجل رأسماله السوقي 12.181 مليار يال بعد تداولات بقيمة 13.7 مليون ريال على 164.79 ألف سهم.