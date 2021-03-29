تقييم شركة أكسيا للاستثمار لتداول المؤشرات العالمية والمحلية

هناك العديد من الشركات التي تقدم خدمات تداول الفوركس لكنها تختلف فيما بينها فيما يتعلق بالميزات والإمكانات التقنية التي توفرها وكذلك تكلفة التداول معها، ولهذا عليك أن تقوم بالبحث بشكل جيد قبل الاختيار، وسنحاول هنا أن نوفر عليك عناء هذا البحث ونقدم لك معلومات عن شركة وساطة مالية متميزة وهي أكسيا للاستثمار، وسنستعرض الأدوات المالية التي يمكنك تداولها معها خاصة المؤشرات العالمية والمحلية.

شركة أكسيا للاستثمار

إن شركة أكسيا للاستثمار هي شركة مؤسسة من قبل خبراء في التداول بهدف مساعدة المتداولين الآخرين على النجاح في هذا المجال، ولهذا فهي مبنية على فهم عميق لحاجات المتداولين المختلفة، وتسعى الشركة لأن توفر أفضل تجربة في التداول بما يشمل الدعم الفني المتميز والمنصات سهلة الاستخدام والتقارير العميقة التي تتحدث عن حالة السوق لمساعدة المتداولين على اتخاذ أفضل القرارات والاستثمار بطريقة مدروسة.

ترخيص شركة أكسيا للاستثمار

تتبع شركة أكسيا للاستثمار أعلى معايير المسؤولية والأمان من ناحية المتداولين ولهذا فقد حصلت على ترخيص من هيئة الخدمات المالية من سيشيل يخولها لتقديم الخدمات المالية في عدة مناطق حول العالم، ومنها الدول العربية، وهذا الترخيص يعني أن الشركة تلتزم بالتنظيمات المالية السائدة خاصة فيما يتعلق بحماية أموال المستثمرين، وتفقد الشركة رخصتها في حال تجاوزت أو خالفت هذه القوانين.

الدعم الفني لدى أكسيا للاستثمار

تعلم شركة أكسيا للاستثمار أن رحلة التداول قد لا تكون يسيرة على البعض ولذلك فهي تقدم خدمات دعم فني متميزة وبعدة لغات منها العربية والإنكليزية والإسبانية، وهذه الخدمات متوفرة خمسة أيام في الأسبوع ولفترة ٢٤ ساعة في اليوم، حيث تستطيع أن تتواصل مع الخبراء والمحللين لدى الشركة عن طريق الدردشة أو البريد الالكتروني أو الهاتف وسيقومون بالإجابة عن كافة الأسئلة لديك وحل المشاكل التي تواجهها لتأمين أفضل تجربة تداول لك.

ما الأدوات المالية التي يمكنك تداولها مع أكسيا؟

تستطيع أن تجد الفرص في الأسواق المالية دائماً مع أكسيا حيث إنك تستطيع الاختيار من بين ٤٠٠ أصل مالي متوفر للتداول على منصات الشركة المختلفة، ومن هذه الأصول:

أزواج العملات الأجنبية (الفوركس):

​ تعتبر هذه الأزواج من أكثر الأدوات المالية تداولاً في العالم وهي مناسبة للمضاربة اليومية حيث إنها تتقلب بشكل كبير مما يوفر العديد من الفرص، كما إن الرافعة المالية التي توفرها أكسيا تساعدك على التداول بمبلغ أكبر من المبلغ المودع، وتتوفر هذه الأزواج من خلال العقود مقابل الفروقات.

الأسهم:

يمكنك تداول الأسهم المختلفة مع أكسيا للاستثمار من خلال العقود مقابل الفروقات، وبشكل عام تتوفر القوائم المالية للشركات المدرجة مما يساعدك على تحليل أدائها بدقة بالإضافة للتحليل الفني، وتمكنك العقود مقابل الفروقات التي توفرها أكسيا من تداول الأسهم العالمية والمحلية والاستفادة من تحركات أسعار الأسهم.

المؤشرات:

​ تعتبر المؤشرات وسيلة للتداول دون جهد كبير، وهي مناسبة إذا أردت أن تتداول على أكثر من أداة مالية واحدة من خلال تداول مؤشر واحد فقط، ويمكنك تداول المؤشرات مع أكسيا للاستثمار من خلال العقود مقابل الفروقات، ومن ضمنها المؤشرات العالمية والمحلية ومن أهمها ستاندرد أند بورز ٥٠٠ وداو جونز، والمؤشرات العربية مثل تداول وغيرها.

آخر أخبار المؤشرات العالمية

تعتزم الولايات المتحدة أن تباشر بتوزيع الأموال في حزمة الإنقاذ الجديدة والتي تصل قيمتها إلى 1.9 تريليون دولار أمريكي تقريباً، ومن المتوقع طبعاً ان يؤثر هذا على أسواق الأسهم وبالتالي المؤشرات الأمريكية وحتى الاقتصاد العالمي ككل، فهذه الحزمة قد يكون لها أثر تضخمي مما سيرفع قيمة الأسهم بالدولار الأمريكي، كما إن لها أثراً تحفيزياً حيث إنها ستعزز الإنفاق مما سيعزز أداء الشركات وسينعكس على البورصة بشكل إيجابي كذلك، ولهذا فإنه من المتوقع أن تستمر المؤشرات بالارتفاع وخاصة ستاندرد أند بورز ٥٠٠ وداو جونز.

أما بالنسبة للمؤشرات العربية وخاصة مؤشرات السعودية والإمارات فإنه من المتوقع أن تستمر بالارتفاع أيضاً بسبب السياسات الحكومية التنموية وتنويع الاقتصاد.

المخلص:

إن شركة أكسيا للاستثمار هي شركة عريقة ومتميزة في مجال التداول وتقدم مجموعة واسعة من الأصول للتداول، كما إنها قانونية وتساعد المتداول خطوة بخطوة على تحقيق أهدافه المالية بعدة طرق، وهي شركة جيدة للغاية للمتداولين المبتدئين والخبراء على حد سواء.