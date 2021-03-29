عاجل.. قناة السويس تعلن تعويم السفينة الجانحة واستئناف حركة الملاحة

دوت الخليج – أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، نجاح تجربة تعويم السفينة اليابانية الجانحة “إيفر جيفن”، واستئناف حركة الملاحة في القناة. وأعلن رئيس الهيئة استئناف حركة الملاحة في القناة بعد توجيه إيفر جيفن إلى منطقة البحيرت لفحصها، بحسب خبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز.

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