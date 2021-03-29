مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع إلى 10738 نقطة بتداولات تتجاوز المليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 1.19%، ليتداول عند مستوى 10738 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 2.48%، وأغلق عند مستوى 59.04 جنيه.

بينما صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.39%، و1.54% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.092.608 مليار جنيه على 187 شركة من خلال 38.393 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 115 شركة مقابل تراجع 44 بينما لم تتغير أسعار 28.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 36.717 مليون جنيه، منها 27.599 مليون جنيه للأفراد، و9.118 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 3.172 مليون جنيه، منها 1.989 مليون جنيه للمؤسسات، و1.182 مليون جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 39.890 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 114.442 مليون جنيه، مقابل 74.551 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 76.69% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 15.39% والعرب على 7.92% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 28.32% من تعاملات اليوم مقابل 71.67% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.82%، تلاه سهم المنصورة للدواجن بنسبة 9.76%، ثم سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.47%.

بينما تصدر سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.86%، تلاه سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 9.18%، ثم سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 7.90%.