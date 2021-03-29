البنك المركزي المصري يختتم فعاليات مبادرة FinYology ويكرم الفائزين

نظمت FinTech Egypt التابعة للبنك المركزي المصري حفل ختامي عن بعد للاحتفال بالفائزين من طلاب الجامعات المشاركة في مبادرة FinYology- FinTech for Youth التي تم إطلاقها في فبراير 2020 لرعاية المواهب الشابة، وتشجيعهم على الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.

جاء ذلك بمشاركة ممثلي البنك المركزي المصري والجامعات والبنوك المشاركة في المبادرة، لتكريم المجموعات الفائزة من كل جامعة.

وتهدف المبادرة إلى إدراج مشروعات التكنولوجيا المالية ضمن البرامج الدراسية لبعض المواد النظرية والعملية لطلبة الجامعات، مع مراعاة ملائمة هذه المشروعات لطبيعة واحتياجات السوق المصرفي والمالي المصري الحالية التي تحتاج إلى حلول رقمية.

وقال، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري المصري، إن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الشباب وتشجيع الابتكار كأحد السبل الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأضاف، أن البنك المركزي المصري يحرص من خلال FinYology- FinTech for Youth على تعزيز تعليم التكنولوجيا المالية للشباب ومساندة المواهب في هذا المجال، وذلك ضمن جهود تفعيل استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار والتي يمثل الاهتمام بالمبتكرين ركيزة أساسية لنجاحها وتحقيق الشمول المالي.

ومن جانبه أوضح، المهندس، أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع تكنولوجيا المعلومات، أن إطلاق هذه المبادرة يأتي من واقع رؤية طموحة للبنك المركزي المصري تهدف للتوسع في دورات وتخصصات التكنولوجيا المالية مستقبلاً في الجامعات المختلفة، وذلك بهدف مواكبة الطفرات الكبيرة والمتلاحقة التي تشهدها هذه الصناعة الهامة من خلال تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية بالسوق المصري، واكتشاف المواهب من الشباب في هذا المجال الحيوي ورعاية أفكارهم ومشروعاتهم.

وشارك في المبادرة طلاب كل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية في القاهرة وجامعة نيو جيزة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، وجامعة النيل، وذلك في تخصصات ريادة الأعمال والابتكار، والمالية، وعلوم الحاسب الآلي، وهندسة الحاسب الآلي في كلا من الفصل الدراسي الثاني لعام 2019-2020 والفصل الدراسي الأول لعام 2021-2020.

وشهدت فعاليات المبادرة العديد من الجلسات في مجال التكنولوجيا المالية عقدها البنك المركزي المصري بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري لأكثر من 600 طالب من تلك الجامعات، شاركوا فيها سواء بالتواجد الفعلي أو إلكترونياً عن بعد لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقامت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، وقطر الوطني، والمصري لتنمية الصادرات والإمارات دبي الوطني، والأهلي الكويتي بتقديم الدعم الفني للطلاب أثناء تنفيذ مشاريعهم لتنمية وصقل خبراتهم ومهاراتهم إلي جانب برامج تدريبية وتحفيزية صيفية (سواءً بمقار البنوك أو برامج أعمال افتراضية) للمجموعات الفائزة ، بما يدعم قدرات الطلاب على ابتكار تطبيقات واعدة تساعد على الوصول للخدمات المالية بسرعة وسهولة، ويساعد على تطوير أفكارهم ومشروعاتهم الدراسية في مجال التكنولوجيا المالية مع إتاحة الإمكانية لتطبيقها وتنميتها والتوسع فيها مستقبلاً.