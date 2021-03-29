نجيب ساويرس: القبطان الماهر يظهر في الأزمات

فهد حسين – وصف رجل الأعمال نجيب ساويرس تعامل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع أزمة السفينة البنمية الجانحة “إيفرجيفن” بأنه تميز بالهدوء والثقة دون مبالغة.

وقال ساويرس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الاثنين، موجها حديثه إلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: “تابعت أسلوب إدارة سيادتك لأزمة السفينة الجانحة بهدوء وثقة دون مبالغة ودون وعود غير محددة”.

وأضاف ساويرس: “ألف مبروك لك ولمصر والقبطان الماهر يظهر فى الأزمات”.

جاء ذلك بعد إعلان الفريق أسامة ربيع نجاح الهيئة في تعويم السفينة اليابانية الجانحة “إيفر جيفن”، واستئناف حركة الملاحة في القناة بعد جهود مصرية خالصة تواصلت منذ بداية الأزمة يوم الثلاثاء الماضي.

كانت سفينة إيفرجيفن المملوكة للخط الملاحي “إيفرجرين” قد جنحت بعرض قناة السويس في منطقة الكيلو 91 مساء يوم الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن تعطل الحركة في المجرى الملاحي للقناة وتعطل سلاسل الإمداد والتموين العالمية ليصل عدد السفن في منطقة الانتظار في خليج السويس إلى نحو 321 سفينة.

ورغم العروض التي تلقتها قناة السويس من دول عدة بينها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، إلا أن الهيئة تمكنت من تعويم السفينة باستخدام إمكانياتها المتاحة لتنجح في العودة بحركة الملاحة في القناة التي تمثل شريان التجارة العالمية لاسيما مع مرور نحو ثلثي تجارة النفط الخام العالمية منها و80٪ من المنتجات البترولية عن طريق البحر.

كما يمر بها قرابة الـ 10٪ من إجمالي النفط المنقول بحراً، و 8٪ من الغاز الطبيعي المسال العالمي، و20٪ من حجم الحاويات في العام، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية و S&P Global Intelligence.