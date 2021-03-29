رئيس قناة السويس: استئناف حركة الملاحة بالاتجاهين في الثامنة مساء

فهد حسين – أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، استئناف حركة الملاحة في قناة السويس في الاتجاهين في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.

واوضح الفريق أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، إن سفينة إيفرجيفن البنمية ستصل منطقة كبريت في الساعة السابعة مساء اليوم، ليتم فحصها تمهيدا للإبحار مجددا.

وأكد الفريق أسامة ربيع سلامة المجرى الملاحي في منطقة حادث السفينة البنمية، والذي سيشاهده العالم أجمع مع عودة حركة الملاحة في الساعة الثامنة مساء.

ولفت الفريق أسامة ربيع إلى أن تجربة تعويم السفينة “إيفر جيفن” وضعت منذ اليوم الأول للحادث وجرى تنفيذها بكل دقة.

كما نوه إلى تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي له بأهمية التعامل بأعلى مستوى من الاحترافية مع هذا الحادث الذي يمس سمعة مصر الأمر الذي نقله إلى فريق العمل كافة ممن واصلوا جهودهم على مدار ستة أيام لتعود حركة الملاحة مجددا في شريان التجارة العالمية.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن تجربة تعويم السفينة البنمية تم تسجيلها بالكامل ليتم بثها من قبل إدارة المحاكاة في الهيئة والتي يتابعها العالم أجمع، بما يمكن المجاري الملاحية في العالم من الاستفادة منها في التعامل مع أي أزمة مشابهة، وإن كانت إيفر جيفن هي الأكبر والأكثر تعقيدا بالنظر لطول السفينة وعرض القناة في منطقة الحادث.

وتابع: “تعويم سفينة مثل “إيفرجيفن” العملاقة في تلك المنطقة الضيقة من المجرى الملاحي للقناة يتطلب عدة أشهر لإنجازه ولكن الهيئة نجحت في ذلك خلال 6 أيام فقط بجهود فريقها الوطني الذي تعامل باحترافية عالية مع الحادث”.