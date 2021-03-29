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دوت الخليج – استقبل الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، وممثلي شركة بيكتل الأمريكية؛ وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال مترو الأنفاق (المعادي الجديدة – الخصوص).
في بداية اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات المصرية الأمريكية، والتعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل خاصة في مجال جرارات السكك الحديدية.
وأشار الوزير إلى تعاقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتوريد (110) جرارات جديدة وإعادة تأهيل (81) جرارا سبق وأن وردتها الشركة لهيئة السكة الحديد عامي (2008 – 2009).
وتابع: كما جرى توريد 100جرار حتى تاريخه ومن المخطط وصول آخر عشرة جرارات من هذا التعاقد قبل نهاية هذا الشهر.
وأضاف وزير النقل أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعاقدت مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتمويل وتوريد 50 جرارا جديدا وإعادة تأهيل 50 جرارا هينشل وعقد عمرة 41 جرارا سبق أن وردتها الشركة للهيئة عامي (2008 – 2009) وعقد صيانة لمدة 15 سنة لعدد (141) قاطرة.
كما أعرب السفير الأمريكي عن رغبة شركة بيكتل الأمريكية للتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والمجتمعية للخط السادس لمترو الأنفاق (المعادي الجديدة – الخصوص) بطول حوالي 30 كم. بالتعاون مع مجموعة شركات محلية وعالمية.
بيكتل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيكتل الأمريكية تبحث التعاون مع القومية للأنفاق في تنفيذ دراسات الخط السادس للمترو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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