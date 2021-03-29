سعر الدولار يسجل تراجعا طفيفا أمام الجنيه في تعاملات اليوم

هبة عبد الله – سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه تراجعا طفيفا، تراوح بين قرش واحد إلى قرشين، في مجموعة واسعة من البنوك خلال تعاملات اليوم الإثنين.

وتراجع متوسط سعر الدولار بمقدار قرشا واحدا، ليبلغ 15.6656 جنيه للشراء، و15.7656 جنيه للبيع، بختام تعاملات اليوم، مقابل 15.6756 جنيه للشراء، و15.7756 جنيه للبيع، أمس الأحد.

وانخفضت أسعار صوف العملة الخضراء في بنكي الأهلي ومصر قرشا واحدا، ليسجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه خلال تعاملات أمس الأحد.

وتراجع الدولار في بنوك العربي الإفريقي والإسكندرية وQNB – الأهلي قرشا واحدا إلى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس الأحد.

فيما تراجع الدولار لدى المصرف العربي الدولي بمقدار قرشين إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع مقابل 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع في نهاية تعاملات أمس.

واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول عند مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، والتجاري الدولي CIB عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، و بنك عوده – مصر عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.