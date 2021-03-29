ستيفن يوجالينجام مديرا تنفيذيا لشركة قناة السويس للحاويات

دوت الخليج – أعلن مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات تعيين ستيفن يوجالينجام مديرا تنفيذيا للشركة اعتبارا من الخميس 1 أبريل، خلفاً للارس فانج كريستنسن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق.

وتدرج يوجالينجام بالعديد من المناصب التنفيذية والتجارية والقيادية خلال مسيرته المهنية، كان آخرها منصب المدير التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة لما يقرب من أربع سنوات.

كما حصل على خبرة دولية من خلال العمل بالكثير من محطات الحاويات حول العالم، ومن أبرزها محطة إيه بي مولر المشتركة بتانجونج بيليباس ماليزيا.

وتخرج يوجالينجام عام 1997 في كلية الملك في لندن حيث تخصص في دراسة الحقوق، ليكلل تلك الدراسة بالعديد من الشهادات المتخصصة والمعتمدة من كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية حول العالم.

وفيما يخص سياسة الشركة ورؤيتها المستقبلية، قال يوجالينجام: “بفضل شراكتنا الاستراتيجية بالحكومة المصرية والتعاون المثمر الذي دائماً ما يجمعنا بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ستشهد الفترة المقبلة انطلاقة جديدة لمحطة قناة السويس للحاويات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية الضخمة بمحور قناة السويس والاستغلال الأمثل للصناعات الواعدة التي سيتم توطينها بالمنطقة الاقتصادية لدعم استراتيجيات الدولة التنموية وتطبيق رؤيتها للمستقبل 2030”.

وتابع: “فمن خلال استثماراتنا وتوسعاتنا المستقبلية، تسعى الشركة إلى النهوض بقدرتها التنافسية لتباري كبرى موانئ الترانزيت الدولية والعالمية، فضلاً عن الحفاظ على مكانتها المرموقة كونها بوابة مصر الأولى لتجارة وتداول الترانزيت وضمن أعتى محطات الحاويات في الإقليم بأسره”.

وشركة قناة السويس للحاويات تابعة لشركة النقل البحري ميرسك الدنماركية، وتحتل إيه.بي.إم ترمينلز، أحد أذرع ميرسك لمحطات التداول، أكبر الحصص بحجم أسهم يصل إلى 55% فضلاً عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية.

وتحتل شركة كوسكو 20% وهيئة قناة السويس 10.3% والبنك الأهلي المصري 5% من ساري الحصص، بينما يحتل القطاع الخاص المصري حصة 9.7%.